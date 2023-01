DBS 770 Ultimate: o mais potente Aston Martin de sempre

As marcas automóveis mais importantes estão a despedir-se dos motores a combustão com edições exclusivas antes de abraçarem a electrificação.

O exemplo mais recente é a Aston Martin, e nada melhor do que fazer do seu Gran Turismo uma obra-prima de potência e desempenho.

O Aston Martin DBS 770 Ultimate, como a designação indica, debita 770 cv e 900 Nm a partir de um V12 biturbo.

Limitado a 499 exemplares – 300 na versão coupé e as restantes na variante descapotável –, é o desportivo mais potente de sempre da insígnia britânica.

Mais dinâmico do que nunca

Mais potente do que nunca, os 770 cv que debita o bloco de 5.2 litros foram conseguidos com um aumento de 7% na pressão do turbo.

Somam-se ainda alterações no sistema de admissão de ar e nos colectores de escape para que o rendimento seja superior.

O resultado? Uma velocidade de ponta de 340 km/hora, ficando por saber os segundos que demora a bater nos 100 e 200 km/hora.

A caixa automática ZF de oito relações foi afinada para actuar com mais rapidez, com a direcção a ser ainda mais precisa em qualquer movimento.

Conta ainda com um diferencial autoblocante enquanto os amortecedores da suspensão de adaptativa também ganharam uma nova calibração.

A travagem está assegurada por discos carbono-cerâmicos de 410 mm à frente, mantendo atrás os de 360 mm existentes em outros modelos DBS.

Estética feroz

Sendo a derradeira edição especial do DBS com motor a combustão, o visual tinha de superar as expectativas.

São muitos os vários acessórios que a carroçaria comporta mas com a maior parte a ter uma função prática na aerodinâmico e no comportamento.

A dianteira ganha um divisor maior e o pára-choques tem entradas de ar maiores, assim como o capô, para melhor refrigeração do motor.

Outros detalhes compreendem elementos em fibra de carbono a cobrirem pontos específicos da parte inferior da carroçaria.

O mesmo material compõe o difusor aerodinâmico agora redesenhado para criar maior força descendente.

Espectaculares são as jantes em liga leve de 21 polegadas com um desenho inédito, para "calçar" pneus Pirelli P Zero 265/35 à frente e 305/30 atrás.

Exclusividade assegurada

O interior faz justiça à exclusividade com que o DBS 770 Ultimate é esgrimido, com os bancos Sport Plus revestidos em Alcantara e semianilina.

Todavia, pode-se sempre optar por assentos Performance do tipo bacquet em fibra de carbono.

Este material está igualmente presente nas patilhas da caixa velocidades montadas na coluna da direcção.

E, para ninguém se esquecer em que super carro vai a bordo, vários logótipos e inscrições que aludem à versão especial estão espalhados pelo habitáculo.

Se o condutor deste Aston Martin não ficar satisfeito com o que lhe é proposto, pode sempre recorrer à divisão Q da marca para uma maior personalização.

Sem preço anunciado, o DBS 770 Ultimate começa a ser montado ainda este trimestre, com as primeiras entregas a acontecerem no início do Outono.

