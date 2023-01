Skoda leva gama 4x4 para a neve para bater recorde de 'drift' no gelo

A Skoda vai levar para as pistas geladas da Suécia a sua gama completa de modelos 4x4 para testar as suas aptidões no gelo e na neve.

O 4×4 Winter Experience que terá lugar em Östersund, no centro da Suécia, tem como um dos seus temas-chave a sustentabilidade ambiental.

Em pano de fundo está o plano Skoda Strategy 2030 para promover a redução, em mais de metade, as emissões de CO2 da sua frota até 2030.

O programa compreende a realização de ensaios com todos os modelos com tracção integral da marca.

Em evidência estão as versões 4x4 das séries Octavia, Karoq, Kodiaq e Superb, bem como as versões 80x e RS dos Enyaq iV e Enyaq Coupé iV eléctricos.

Os testes acontecem em percursos com um impacto mínimo na paisagem, tendo como protagonista um lago gelado para exercícios de travagem, slalom, manobras e derrapagens.

O envolvimento da Skoda Motorsport no evento permite ainda o ensaio do novo Fabia RS Rally2 ao lado dos pilotos Andreas Mikkelsen e Emil Lindholm.

O ponto alto do evento será a tentativa da Skoda em bater o recorde da maior derrapagem contínua sobre gelo.

A marca checa quer ainda estabelecer um novo recorde para o maior drift contínuo sobre o gelo de um veículo eléctrico com o Enyaq RS iV.

