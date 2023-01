Mercedes cria rede própria de carregamento eléctrico

A Mercedes-Benz tem na calha um plano estratégico para criar a sua própria rede de carregamento eléctrico a nível mundial com mais de 10 mil postos.

A novidade, revelada no salão CES 2023 que fechou no domingo em Las Vegas, arrancará na América do Norte já este ano, seguindo-se a Europa e a China.

Nos Estados Unidos e Canadá, mais de 400 centros de carregamento irão agregar cerca de 2.500 postos até 2027.

O construtor germânico explica que os centros de carregamento irão localizar-se nas principais cidades e junto de vias com grande fluxo rodoviário.

Cada centro de carregamento, dos 400 previstos, será equipado com quatro a 30 postos, com cada a oferecer uma potência máxima de 350 kW.

A Mercedes sublinha que a gestão inteligente da rede permitirá que as baterias sejam carregadas na sua taxa máxima sem sobrecarregar o sistema eléctrico.

A instalação da rede mundial deverá ficar concluída até 2030 e estará aberta a carregamentos de "eléctricos" de outras marcas.

