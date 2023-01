Inception Concept: o futuro do automóvel segundo a Peugeot

Chama-se Inception Concept e representa a entrada da Peugeot numa nova era da mobilidade eléctrica, como significa a palavra em latim.

O novo protótipo da insígnia do leão revelado na CES 2023 de Las Vegas quase parece uma nave espacial dos universos de Star Wars ou Star Trek.

Marcado por uma estética arrojada, reúne no seu seio uma série de inovações tecnológicas que irão fazer parte dos futuros modelos da marca a partir de 2025.

Até 800 km de autonomia

É um verdadeiro delírio visual este Inception Concept 100% electrificado, desenhado como uma berlina coupé com espírito fastback.

Apoiado sobre a plataforma STLA Large da Stellantis, apresenta-se com cinco metros de comprimento mas com apenas 1,34 de altura.

Equipado com uma bateria de 100 kWh, a arquitectura eléctrica de 800 volt permite-lhe ganhar 150 quilómetros em cinco minutos.

A autonomia chega aos 800 quilómetros com uma única carga, com a aerodinâmica a ter um papel decisivo para atingir aquele valor.

Essa baixa resistência ao ar tem reflexos no consumo eléctrico: 12,5 kWh por cada centena de quilómetros percorridos, segundo o anunciado pela Peugeot.

Dois motores eléctricos compactos dão a necessária tracção às quatro rodas para uma condução dinâmica.

Com uma potência combinada de 500 kW (680 cv), a aceleração até aos 100 km/hora é feita em menos de três segundos.

Uma "bolha" de vidro

A ligação ao mundo aeronáutico está bem presente na área envidraçada multicromática – 7,25 metros quadrados! –, tratada com óxidos metálicos.

Este vidro Narima, semelhante ao aplicado nos visores dos capacetes dos astronautas, exibe reflexos quentes em tons amarelados ou frios em tons azuis.

A ligação subtil entre o exterior e o interior reflecte-se na pintura neutra da carroçaria, composta por pigmentos metálicos, para realçar os volumes do carro.

Já a luz solar que incide no interior provoca a mudança constante das cores e os reflexos dos materiais a bordo.

E o tratamento dado ao vidro multicromático protege o habitáculo em termos térmicos e dos raios ultra-violeta.

Romper com o vulgar

Face à utilização e aplicação destes materiais inovadores, a estética do Inception Concept nunca poderia ser considerada convencional.

À frente, o pára-choques adopta uma assinatura luminosa inédita para os padrões da marca, com as três garras emblemáticas da Peugeot em destaque.

A face dianteira, composta por uma única peça em vidro, que agrupa os sensores com o logótipo ao centro, funde toda a grelha frontal.

Realçada pelo efeito de luminescência 3D, essa "máscara" é atravessada por três barras horizontais muito finas por onde passam as três garras.

Os quatro módulos ópticos estão alojados sob a máscara envidraçada, tratada com um efeito de espelho impresso com a tecnologia digital InkJet.

As áreas laterais incorporam um Tech Bar, que não é mais do que um ecrã que corre pelas portas para passar diferentes mensagens quando os ocupantes se aproximam.

Antes mesmo de o condutor se sentar em frente ao volante, o banco é ajustado, assim como o nível de climatização a bordo e as preferências multimédia.

A traseira é distinguida pelas três garras luminosas com efeito tridimensional, que parecem entrar para dentro do carro graças a um arranjo em duas camadas de vidro.

As jantes Aerorim de 20 polegadas, com um desenho axial simétrico semelhante às do Peugeot 408, têm o símbolo da marca do leão ao centro que se mantém estático com as rodas a girarem.

Conforto total

Abertas as portas, é inegável o ambiente futurista que este Inception Concept revela.

Os bancos mais alongados têm uma estrutura Comfort Fit que se ajusta ao máximo ao corpo de cada ocupante.

Os apoios de cabeça não se estendem para além da linha de cintura enquanto a baixa altura do assento permite libertar espaço a bordo.

O revestimento dos bancos e do piso, feito com um veludo especial com poliéster reciclado, dá um brilho metalizado em confronto com a luz difundida pela cápsula envidraçada.

Inspirado nos videojogos

Já o i-Cockpit que tem marcado os mais recentes modelos da Peugeot sofreu mudanças decisivas para manter o tom desportivo que este protótipo exibe.

Graças ao novo sistema de controlo Hypersquare, o volante clássico é substituído por um comando by-wire que elimina a necessidade da coluna de direcção.

A condução e a activação dos controlos do carro, através das células circulares, é feita com os polegares, ao melhor estilo de uma consola de videojogos.

O centro nevrálgico do Hypersquare está num ecrã semelhante a um tablet para exibir todas as informações de controlo.

Os pictogramas dos sistemas de climatização e multimédia, assim como os assistentes de condução, estão incluídos em dois painéis laterais.

O Hypersquare é combinado com um ecrã flexível em segundo plano que exibe informações de condução ou de infoentretenimento a 360 graus.

Este Halo Cluster, com o seu ecrã circular, dá mais dados ao condutor e permite informar os passageiros que se aproximam da viatura.

Quando se activa a condução autónoma de nível 4, o dispositivo recolhe-se para dar lugar a um ecrã panorâmico para oferecer uma nova experiência a bordo.

Como protótipo que é, o Inception Concept nunca entrará na linha de montagem mas muitas das suas inovações irão fazer parte de futuros modelos da Peugeot.

As novas plataformas eléctricas BEV-by-Design – STLA Brain, STLA SmartCockpit e STLA Autodrive – também irão introduzir módulos tecnológicos alimentados por inteligência artificial.

Criadas especificamente para a electrificação, esta nova gama de plataformas que começarão a ser introduzidas já este ano oferecem grandes diferenças em termos de arquitectura.

