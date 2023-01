Tesla Model 3 tem novo rival: 700 km de autonomia para Volkswagen ID.7

Está revelado no CES 2023 de Las Vegas aquele que deverá um dos principais rivais do Tesla Model 3 e do Ioniq 6… mas ainda sob uma forte camuflagem!

Chama-se ID.7 e, sem surpresas, a nova berlina da gama eléctrica da Volkswagen deriva do ID.Aero Concept apresentado em Junho.

Na sua base está a plataforma em que assentam os ID.4 e ID.5 mas agora actualizada para MEB+ para oferecer novas valências técnicas.

Poderá comportar um ou dois motores eléctricos, e uma bateria que, nas versões mais evoluídas, chegará aos 700 quilómetros de autonomia.

Aerodinâmico e espaçoso

Os 4,94 metros de comprimento por 1,86 de largura e 1,53 de altura que mede permitem conseguir um coeficiente aerodinâmico entre Cx 0,23 e Cx 0,24.

Os 2,97 metros de distância entre eixos oferecem um amplo espaço a bordo para cinco pessoas, com a bagageira a chegar aos 500 litros de capacidade.

A nível estético, a berlina é em tudo semelhante ao protótipo, a começar pela silhueta aerodinâmica, embora alguns detalhes tenham sido atenuados.

As ópticas LED foram simplificadas e as molduras dos retrovisores laterais são maiores.

Os pára-choques também tiveram pequenos acertos no desenho e as jantes em liga leve são mais pequenas.

Uma chamada de atenção para a camuflagem especial com que a Volkswagen revestiu o ID.7.

O revestimento cria efeitos de luz electroluminescentes em diversas cores e com grafismos inspirados em códigos QR.

Para o conseguir, foram aplicadas 40 camadas de tinta com propriedades condutoras ou isolantes.

O resultado final é a iluminação independente de 22 áreas da carroçaria, de maneira a criar um espectáculo luminoso quando ligadas ao sistema de som.

Ambiente tecnológico a bordo

Se no ID.Aero tinha sido feito segredo do habitáculo, no CES 2023 foi mostrado como será a vida a bordo do Volkswagen ID.7 de produção.

Ao centro do tabliê está um ecrã táctil de infoentretenimento com 15 polegadas, ao estilo de um tablet.

A ele está combinado um pequeno painel de instrumentos digital e um visor head-up de realidade aumentada.

Os controlos deslizantes controlam as funções de climatização e de volume do sistema multimédia.

O volante mantém os controlos tácteis mas deverão dar lugar a botões convencionais, como em outros modelos da Volkswagen, após críticas negativas dos condutores.

Uma das novidades nesta berlina são as saídas de ar "inteligentes" controladas por via digital para arrefecer ou aquecer o habitáculo.

O sistema de climatização pode distribuir automaticamente o ar em grandes áreas, ou direccionar o fluxo para os passageiros.

Essas funções podem ser activadas para cada ocupante através do ecrã de infoentretenimento ou por comando vocal.

O Volkswagen ID.7 tem o lançamento oficial agendado para antes do Verão na Europa, América do Norte e Ásia.

