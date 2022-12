Range Rover votado Melhor Design do Ano

O novo Range Rover foi votado com o prémio Production Car of the Year Design pelo Car Design Review.

O SUV de luxo foi reconhecido pelo seu desenho minimalista e pela forma como conjuga uma estética de luxo moderna com as suas formas icónicas.

O prémio foi votado por um júri de especialistas de que fizeram parte responsáveis de design da Polestar, Lamborghini, Volvo, Hyundai e Lucid.

Já na sua quinta geração, o novo Range Rover foi desenvolvido com base na nova plataforma modular do construtor britânico.

Em destaque estão as suas linhas limpas e elegantes, com as uniões de tejadilho soldadas a laser, e com acabamentos inovadores ocultos.

O desenho do tejadilho flutuante é outro dos elementos-chave do modelo, assim como a porta da bagageira com abertura bipartida, oculta com linhas minimizadas que transmitem um novo nível de precisão.

O trabalho das equipas responsáveis pelos Range Rover SV e Defender foi também reconhecido nos galardões Car Design News People, conquistados em conjunto com o prémio Best CMF Team.

Já as equipas da divisão Colour, Materials and Finish foram premiadas pelo uso inovador de materiais e cores que unem os designs exteriores e interiores dos modelos do construtor.

Lançado o ano passado, o Range Rover está disponível no nosso país com um preço de partida de 146.143 euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?