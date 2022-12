Tesla Model Y é agora um 'off-roader' pelas mãos da Delta 4x4

Já imaginou um Tesla Model Y preparado para as aventuras mais radicais fora do alcatrão?

Depois de converter os Model X e Model 3, a Delta 4x4 pegou no SUV e, em parceria com a Continental, concretizou-o num verdadeiro off-roader.

Não é que as alterações tenham sido muito profundas mas o impacto visual é mais do que suficiente para os fãs do "eléctrico" da marca de Elon Musk.

A primeira "mexida" da preparadora germânica foi feita na suspensão, elevando-a em 3,5 cm para conseguir uma altura ao solo de 22 cm.

O SUV assenta em novas jantes Klassik_B de 20 polegadas pintadas em preto fosco, e envolvidas por pneus Cross Contact ATR 265/40 R20 da Continental.

"Estes pneumáticos dão liberdade ao condutor para deslocar com confiança por estradas florestais enlameadas", garante a Delta4x4.

Os novos arcos de rodas montados à frente e atrás aumentaram em 6 cm a largura do SUV, tornando-o ainda mais imponente à vista.

As aventuras nocturnas com o Tesla Model Y são também mais luminosas graças aos quatro faróis adicionais montados sobre a grelha fechada.

Para quem ama a caça grossa, o tejadilho comporta uma barra de luzes LED para iluminar o alvo, e uma grade capaz de transportar um veado ou um javali.

O custo desta "conversão" para off-road fica abaixo dos 16 mil euros mas a Delta 4x4 não especifica se afecta a autonomia ou o desempenho do SUV.

