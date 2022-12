Sucesso: Citroën relança My Ami Buggy limitado a 1.000 exemplares

Há seis meses, 50 exemplares da série especial My Ami Buggy esgotaram em menos de 18 minutos.

Aos fãs do quadriciclo eléctrico "todo o terreno" que ficaram de fora, a Citroën propõe uma nova edição em jeito de prenda de Natal antecipado.

À partida, o modelo não correrá o risco de esgotar já que a linha especial está alargada a mil exemplares.

Vários elementos replicam a anterior versão do My Ami Buggy mas com algumas surpresas que serão detalhadas antes da Primavera.

A nova edição convida os condutores a explorá-lo na cidade e a desfrutar dele em actividades ao ar livre.

Com 700 unidades vendidas no nosso país, o quadriciclo viu a bateria de 5,5 kWh ser melhorada em Outubro para maior fiabilidade em ambientes mais frios.

As encomendas nacionais irão abrir no final do primeiro trimestre de 2023, com as entregas a acontecerem a partir do Verão.

