Filme 'O Império do Meio': Astérix guia 2CV muito especial

A história promete ser divertida: Astérix e Obélix vão "conduzir" um Citroën 2CV no filme O Império do Meio, com estreia prevista para 6 de Abril no nosso país.

Não será propriamente a guiar o "clássico" que marcou gerações mas antes uma carruagem-protótipo que replica alguns dos seus pormenores mais singulares.

O concept char construído na aldeia mais irredutível da Gália é fruto de uma parceria entre a Citroën e a Pathé, Trésor Films e Editions Albert René.

Esta colaboração levou também à criação de uma evolução especial do novo logótipo da marca. Os famosos chevrons estão inseridos num círculo oval, embelezado com as asas do capacete de Astérix.

"Não podíamos fazer algo menos do que extraordinário para o encontro entre estas duas lendas da cultura francesa", sublinhou o director de estilo da Citroën.

Bastaram três meses para passar dos esboços iniciais do protótipo até à sua construção, quando o tempo necessário para estes projectos ultrapassa um ano. "O resultado final é uma ode ao lendário 2CV", explicou Pierre Leclercq.

Os estilistas da insígnia francesa reinterpretaram os valores fundamentais da marca – conforto, tecnologia e estilo – à imagem do universo 'Astérix' mas com um toque muito especial.

O resultado é uma carruagem com linhas reconhecíveis por todos, mas com suspensões feitas de estômagos de javali e um tejadilho solar.

Os faróis, inspirados nos capacetes gauleses, são iluminados por pirilampos que beberam a poção mágica, e as rodas são feitas de escudos reciclados com os tão famosos chevrons.

São várias as sequências em que a carruagem surge, com uma das cenas mais importantes a acontecerem na chegada à China.

O cartaz que promove os melhores meios de locomoção da época, com o 2CV à cabeça, é uma homenagem ao famoso anúncio ao Citroën AX filmado na icónica muralha chinesa.

Esta colaboração aconteceu também atrás das câmaras, com a Citroën a fornecer dez veículos electrificados às equipas de filmagem.

Três ë-C4, três C5 Aircross Hybrid Plug-in, dois ë-SpaceTourer, um Ami e um ë-Jumpy fizeram parte da frota.

E a marca encarregou-se ainda da decoração dos postos de carregamento para as viaturas nos locais de filmagens em Bry-sur-Marne e Brétigny-sur-Orge, a oeste e sul de Paris, respectivamente.

Astérix & Obélix: O Império do Meio tem como protagonistas Guillaume Canet, que também realiza o filme, e Gilles Lellouche.

São secundados por Marion Cotillard e Vincent Cassel, sem esquecer a participação especial de Zlatan Ibrahimovic.

