Jaguar I-Pace em campanha com entrega imediata

Carro do Ano Mundial e Europeu em 2019, o Jaguar I-Pace mantém argumentos que o colocam a par dos mais recentes rivais "eléctricos" que chegaram ao mercado nos últimos três anos.

Em contra ciclo face às listas de espera para entrega de carros que as principais marcas vão acumulando, a divisão portuguesa da insígnia britânica avança com um stock alargado de viaturas para entrega imediata.

As vantagens para as empresas, de que beneficia toda a concorrência, é a possibilidade de deduzirem o IVA a 100%, e ficarem isentos do pagamento do ISV e da tributação autónoma.

Lançado em 2018, o crossover é o modelo mais vendido pela Jaguar no nosso país, assim como a nível mundial, com mais de 1200 unidades matriculadas até ao momento.

Nesta campanha válida até ao final do ano, e com entrega imediata, o Jaguar I-Pace EV400 AWD com o equipamento Pack Sport é proposto a partir de 76.875 euros.

Alimentado por dois motores eléctricos 294 kW (400 cv) de potência e 696 Nm de binário máximos, acelera até aos 100 km/hora em 4,8 segundos, com a velocidade máxima a ser tabelada nos 200 km/hora.

A bateria de 90 kWh, recarregável a 100 kWh em corrente contínua, oferece uma autonomia até 470 quilómetros, com os consumos combinados a cifrarem-se em 22 kWh/100 km.

