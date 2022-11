Volvo EX90: só chega em 2024 mas reservas já abriram; saiba os preços

Só chega aos concessionários nacionais no princípio de 2024 mas a Volvo Car Portugal já revelou os preços e abriu as encomendas para o novo topo de gama eléctrico.

Revelado ao mundo em Estocolmo, Suécia, há uma semana, a insígnia escandinava assegura que o EX90 é o seu modelo mais seguro de sempre.

A apoiar os sistemas de segurança e apoio à condução estão oito câmaras, cinco radares e 16 sensores ultra-sónicos.

Nem sequer falta um sensor LiDAR de série, para controlar o ambiente em redor do veículo.

A Volvo garante mesmo que estas tecnologias irão permitir a condução totalmente autónoma, mas só quando as leis rodoviárias o autorizarem.

Não é nada pequeno este SUV para até sete pessoas: são 5,04 metros de comprimento com a distância entre eixos a chegar aos 2,99 metros.

O visual é idêntico ao do Volvo XC90 com motor a combustão mas as linhas são mais depuradas e aerodinâmicas.

Verdadeiro carro de família para longas viagens, a bagageira varia entre os 310 e os 1.915 litros de capacidade.

O interior é tecnológico quanto baste: um pequeno painel de instrumentação dá os dados essenciais à condução.

Através do ecrã táctil multimédia de 14,5 polegadas acede-se às funcionalidades da Google, para além de outras funções de condução, conforto e segurança.

Autonomia alargada

O Volvo EX90 é proposto, nesta primeira fase, com duas potências e dois níveis de equipamento.

A entrada na gama faz-se com a variante Twin Motor Ultra AWD, a partir de 108.166 euros.

Equipado com dois motores eléctricos a passarem 300 kW (408 cv) e 770 Nm às quatro rodas, cumpre os zero aos 100 km/hora em apenas 5,9 segundos.

Um tempo nada desprezível se se pensar que este SUV pesa qualquer coisa como 2.818 quilos.

A bateria de 111 kWh oferece uma autonomia até 585 quilómetros em ciclo WLTP combinado mas na cidade essa distância cresce até aos 685 quilómetros.

Já o Twin Motor Performance Ultra AWD, versão mais poderosa da gama, arranca nos 113.258 euros, sem contar com os inevitáveis opcionais.

Os dois motores eléctricos que o equipam oferecem 380 kW (517 cv) 910 Nm, números que se reflectem na aceleração até aos 100 km/hora em 4,9 segundos.

Tal potência e binário levam a uma inevitável redução da autonomia com a mesma bateria mas é quase residual: menos cinco quilómetros na estrada e na cidade.

O consumo eléctrico ronda os 20,9 kWh/100 km no Twin Motor Ultra AWD, enquanto no Twin Motor Performance Ultra AWD chega aos 21,1 kWh/100 km.

O Volvo EX90 entra em produção apenas no próximo ano, com os primeiros exemplares a chegarem ao nosso país no início de 2024.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?