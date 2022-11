Volvo EX90: SUV eléctrico aposta na segurança total

Depois de alguma expectativa, com alguns "aperitivos" pelo meio, está finalmente revelado o novo topo de gama eléctrico da Volvo.

O EX90 é o terceiro modelo da marca sueca 100% electrificado, e o segundo desenvolvido expressamente com essa tecnologia após o C40 Recharge.

Até 600 km com uma carga

Não é nada pequeno este Volvo EX90 concebido para transportar até sete pessoas.

São 5,04 metros de comprimento por 1,96 de largura e 1,75 de altura, com a distância entre eixos a ser de 2,99 metros.

A capacidade da bagageira começa nos 310 litros, subindo para os 655 com a terceira fila de bancos rebatida, e 1.915 litros com as duas filas baixadas.

Verdadeiro SUV de família para longas viagens, a autonomia dada pela bateria de 111 kWh chega aos 600 quilómetros com uma única carga.

A versão Twin Motor Performance está equipada com dois motores eléctricos, para uma potência e binário combinados de 380 kW (517 cv) e 900 Nm.

Mesmo a pesar 2.818 quilos, os zero aos 100 quilómetros são feitos em 4,9 segundos, com a velocidade máxima tabelada nos 180 km/hora.

A variante Twin Motor, que dá entrada à gama, tem números mais modestos mas nada depreciáveis.

Os 300 kW (408 cv) e 770 Nm dados pela dupla motriz atiram-no em 5,9 segundos até aos 100 km/hora.

A bateria demora 30 minutos a ser recarregada de dez a 80% a 250 kW em corrente contínua ou 11 horas em corrente alternada a 11 kW.

O carregamento bidireccional permite dar electricidade à casa, a um "eléctrico" ou a dispositivos electrónicos, ou mesmo "injectar" energia na rede eléctrica.

Estética familiar

A nível estético, o EX90 não destoa dos recentes XC40 Recharge e C40 Recharge, e aproxima-se largamente do visual do XC90.

Sim, os volumes são idênticos aos do SUV térmico mas as linhas são mais depuradas e aerodinâmicas, conseguindo um Cx de 0,29.

O interior é tecnológico quanto baste: atrás do volante está um pequeno painel de instrumentação com dados como velocidade, autonomia e estado de dos assistentes à condução.

O ecrã táctil de infoentretenimento de 14,5 polegadas dá acesso a funcionalidades da Google, entre outras funções.

O sistema multimédia oferece conectividade 5G sem fios, compatível com Android Auto e Apple CarPlay.

A marca escandinava até firmou uma parceria com a Epic Games para fornecer gráficos intuitivos inspirados nos jogos de vídeo para os ecrãs e o visor head-up.

Aliás, mais do que uma ferramenta de mobilidade, o SUV assume-se antes como um fornecedor de serviços, sempre com custos para o condutor.

Pagamento em estações de carregamento, agendamento da recarga da bateria em casa ou acesso ao carro sem chave são possíveis através do telemóvel.

Segurança LiDAR de série

A Volvo já tinha sublinhado que o EX90 seria o modelo mais seguro alguma vez construído pela marca, e essa ideia não terá sido defraudada.

O SUV está equipado com os sistemas de segurança e apoio à condução mais evoluídos: oito câmaras, cinco radares e 16 sensores ultra-sónicos.

Nem sequer falta um sensor LiDAR de série, para controlar o ambiente em redor do veículo.

O Pilot Assist inclui funções de condução semi-autónoma que intervêm sempre que detectar sonolência no condutor ou se estiver perante uma situação de risco.

A marca garante mesmo que as tecnologias integradas no SUV permitirão uma condução totalmente autónoma, mas só quando as leis rodoviárias o permitirem.

A assegurar as funções-chave da viatura está um sistema central com as plataformas Xavier e Orin NVIDIA, e Snapdragon Cockpit da Qualcomm.

Fica por saber a chegada do Volvo EX90 ao nosso país, assim como os preços para cada uma das variantes.

Assegurado pela subsidiária portuguesa do construtor é que a versão de lançamento terá um nível de equipamento especial.

