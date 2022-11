Porsche 99X Electric Gen3: António Félix da Costa à conquista da Fórmula E

António Félix da Costa já conhece o Porsche com que irá competir na próxima época do Mundial de Fórmula E.

Chama-se 99X Electric Gen3 e será mais poderoso e tecnologicamente superior do que o seu antecessor.

Com um visual inspirado no lema Driven by Dreams, com o propósito de atrair um público mais jovem à competição, é a sua mecânica que mais se destaca.

Mais leve, rápido e eficiente do que o anterior Gen2, é também mais estreito e com uma distância entre eixos mais reduzida.

O motor eléctrico é bem mais potente: 350 kW (476 cv) passados às rodas traseiras contra os anteriores 250 kW (340 cv).

As baterias, mais pequenas e recarregáveis até 600 kW, recuperam duas vezes mais energia nas travagens regenerativas: 250 kW nas rodas da frente e 350 kW nas traseiras.

As expectativas da marca de Estugarda são, por isso, elevadas para a nova temporada campeonato do mundo de Fórmula E.

"Com os novos monolugares Gen3, esperamos que as corridas sejam ainda mais espectaculares".

O novo 99X Electric Gen3 da Porsche fará a sua estreia a 14 de Janeiro no E-Prix do Méximo com António Félix da Costa e o colega Pascal Wehrlein.

