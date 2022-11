Um ''rato''de computador com rodas? Não, é a nova 'barchetta' da GAC!

É futurista quanto baste para entusiasmar os adeptos de barchettas invulgares, a começar pelo seu baixo perfil e pelas rodas de 21 polegadas bem fora da carroçaria.

Chama-se GAC Car Culture Series 1 e é o cartão-de-visita do primeiro centro de investigação e desenvolvimento na Europa que a chinesa Guangzhou Automobile Group, Co. abriu em Milão.

E, para mostrar a capacidade da equipa de 25 pessoas liderada por Stephane Janin, o projecto demorou apenas dois meses a ser concluído desde a sua concepção até à sua construção em tamanho real.

O director de design da GAC Advanced Design de Milão não é um nome desconhecido no meio automóvel, ao ter já trabalhado para construtores como a Renault, Dacia, Alpine, Samsung Motors, Infiniti e Nissan.

Sem capota, portas e pára-brisa

Sem tejadilho, portas ou pára-brisa, visto de cima, esta barchetta eléctrica profundamente aerodinâmica quase que parece o "rato" de um computador.

Essa ideia é bem perceptível quando a estrutura do protótipo fica completamente fechada, com os protectores anti-capotamento e as câmaras que servem de retrovisores laterais a ficarem retraídos na carroçaria.

A carroçaria não é em fibra de carbono, como se poderia pensar, mas antes em alumínio, um material que a GAC considera mais intemporal e simples de trabalhar.

As placas transparentes nas laterais da carroçaria deixam ver um habitáculo minimalista, com um pequeno volante octogonal com sistema drive-by-wire e bancos em fibra que não pesam mais de três quilos.

Infelizmente, não há detalhes sobre as características mecânicas da barchetta mas imagens oficiais do fabricante mostram que equipa dois propulsores eléctricos, assim como um CPU e um GPU.

A GAC espera que as novas instalações se transformem num "centro global de design, pronto a acolher talentos" de todo o mundo. Recorde-se que a empresa chinesa com sede em Guangzhou tem um estúdio de design em Xangai e outro em Los Angeles.

