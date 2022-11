F1: Verstappen vence GP México e é recordista de vitórias numa época

Max Verstappen voltou a mostrar-se intratável em pista ao vencer este domingo o Grande Prémio do México de Fórmula 1.

Com a vitória no Autódromo Hermanos Rodríguez, o virtual bicampeão da Red Bull tornou-se o piloto com mais triunfos na mesma época.

Verstappen, que liderou a prova desde o arranque, concluiu as 71 voltas à frente de Lewis Hamilton.

O britânico da Mercedes cortou a meta na segunda posição, a 15,186 segundos, enquanto Sergio Pérez, também da Red Bull, ficou a 18,097 segundos.

Com este resultado, Verstappen chega aos 416 pontos, estabelecendo um novo máximo na história da Fórmula 1.

O anterior recorde pertencia ao heptacampeão Lewis Hamilton, que conquistou 413 pontos em 2019.

