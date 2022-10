Audi escolhe Sauber para estreia no ''circo'' da F1 em 2026

Estão desfeitas as dúvidas: a Audi estreia-se na Fórmula 1 em 2026 através da escuderia Sauber, anunciou o construtor alemão esta quarta-feira.

A parceria entre a marca do grupo Volkswagen e a equipa suíça já era esperada desde o final de Agosto, após o anúncio do fim da ligação da Alfa Romeo com a Sauber no final da temporada de 2023.

A Audi prevê deter uma participação no grupo Sauber, selando assim a sua associação com a equipa helvética, presente no Mundial de F1 há 30 anos.

O motor híbrido dos futuros monolugares será fabricado no centro técnico da Audi Sport, em Neuburg, a norte de Munique, na Alemanha.

Já a Sauber será responsável pelo desenvolvimento e monitorização dos Fórmula 1 na sede suíça de Hinwil.

A Sauber vai manter durante as temporadas de 2024 e 2025 a motorização Ferrari, que já equipa a escuderia.

"É uma grande notícia; a combinação destes dois nomes é entusiasmante para o nosso desporto", reagiu Stefano Domenicali, presidente da Formula One Group.

"Demonstra o sucesso crescente da Fórmula 1 e a força da nossa escolha em garantir a neutralidade carbónica até 2030 graças a um carburante durável".

