Performance Edition: um Audi RS 3 ainda mais extremo

A Audi elevou a potência do RS 3 com uma série especial que baptizou de Performance Edition apontada aos circuitos.

Limitada a 300 exemplares nas versões berlina e Sportback, ganha um visual mais agressivo na estrada e o interior recebe acabamentos mais trabalhados.

Exclusividade assegurada

Em termos visuais, o Audi RS 3 Performance Edition distingue-se pelas suas jantes exclusivas de 19 polegadas em cinzento fosco Palladium.

Para o exterior são propostos tons com efeito perlado em Nogaro Blue, Arrow Grey e Daytona Grey, bem como Sebring Black Crystal Effect e Glacier White Metallic.

As luzes diurnas em LED exibem uma bandeira axadrezada, e o número 300 da série especial é reflectido no chão quando se abrem as portas.

O difusor traseiro em preto inclui ponteiras de escape desportivas RS, com os anéis da Audi e o símbolo RS 3 também naquela cor.

A bordo do Audi RS 3 Performance Edition, o condutor senta-se em bancos de microfibra Dinamica e pele Nappa Pearl.

É logo brindado com uma placa numerada a assinalar o exemplar em questão no tabliê.

Os pespontos em favo de mel são em azul contrastante no centro dos bancos de competição em fibra de carbono fosco, que são agora de série.

O logótipo RS é visível nos encostos de cabeça, com o azul Mercato presente nos cintos de segurança, no volante e nos apoios dos braços.

Os tapetes são em veludo preto, enquanto a imagem de fundo do ecrã táctil multimédia de 10,1 polegadas adopta um efeito de carbono.

O sistema exibe a sequência de aceleração 1-2-4-5-3, característica do funcionamento do bloco TFSI de 2.5 litros.

Ainda mais dinâmico

É neste ponto que incide um dos principais interesses do RS 3 Performance Edition.

Contra os "normais" 400 cv, a potência sobe para os 407 cv, passados às quatro rodas através de uma caixa automática de dupla embraiagem de sete relações.

Mais robusta e com relações mais curtas, para melhorar a aceleração, foi mantida a sétima velocidade para não agravar os consumos e o ruído do motor a alta velocidade.

O binário mantém-se em 500 Nm mas é disponibilizado a rotações mais elevadas, entre as 2.250 e a 5.700 rotações por minuto.

"Estes números são conseguidos através de uma pressão mais elevada do turbo", sublinha a marca de Ingolstadt.

Velocidade de ponta mais alta

O ganho de potência permite ao Audi RS 3 Performance Edition ter uma velocidade de ponta de 300 km/hora, mais 10 km/hora do que o modelo convencional.

As acelerações dos zero aos 100 km/hora, no entanto, mantêm-se em 3,8 segundos.

O monitor RS exibe as temperaturas do líquido de arrefecimento, e dos óleos do motor e da transmissão, assim como as forças G e a pressão dos pneus.

Já o cockpit virtual fornece os dados relacionados com o desempenho, como os tempos por volta.

A essas informações somam-se os tempos de aceleração dos zero aos 100 e 200 km/hora, assim como nos 400 e nos 800 metros.

E todo este desempenho é feito com uma nova banda sonora dos escapes graças ao controlo variável dos silenciadores.

São sete os modos de condução – Comfort, Auto, Dynamic, Efficiency, RS Individual, RS Performance e RS Torque Rear –, com cada um deles a afectar a suspensão, direcção, transmissão, escape e resposta do motor.

Mecânica de competição

Além da potência do motor, este RS 3 especial diferencia-se por afinações específicas do chassis que melhoram a experiência de condução.

Maior sopé negativo nas quatro rodas, triângulos mais rígidos e barras estabilizadoras específicas e mais resistentes à torção.

Dispõe ainda de série, quando no RS 3 são opcionais, elementos como a suspensão adaptativa e discos carbono-cerâmicos à frente.

Para quem gosta de derrapagens mais extremas, dispõe do diferencial RS Torque Splitter para distribuir o binário nos dois eixos de forma ideal.

Este sistema é composto por duas embraiagens multidiscos (um por cada roda), instalados na saída do diferencial traseiro.

Independentes entre si, têm uma unidade de controlo própria, embora sejam geridas por um controlador superior para coordenar a sua acção.

Embora se desconheça se esta edição especial chegará ao nosso país, na Alemanha o Audi RS 3 Performance Edition já pode ser encomendado.

A variante Sportback tem um preço de partida de 75 mil euros, enquanto a berlina é proposta a partir de 77 mil euros.

As primeiras entregas estão previstas para acontecerem no início do próximo ano.

