Preços revelados: saiba quanto custa o novo Peugeot 408

É uma das grandes apostas da marca do leão para este ano e as encomendas abriram esta sexta-feira.

O anúncio dos preços para o Peugeot 408 acontece menos de uma semana depois de ter sido apresentado no nosso país.

Dirigido ao segmento C premium, as primeiras unidades do novo fastback chegam no final deste ano aos concessionários nacionais.

Gasóleo de fora

O Peugeot 408 é proposto com uma motorização térmica a gasolina e duas híbridas plug-in, distribuídas por três níveis de equipamento: Allure, Allure Pack e GT.

Qualquer uma das três variantes está equipada com uma transmissão automática de oito relações, a passar potência e binário às rodas dianteiras.

Excluída que está a opção motriz a gasóleo, está ainda previsto o lançamento de uma variante 100% eléctrica em 2024.

A entrada na gama faz-se com o bloco turbo PureTech de 1.2 litros com 130 cv e 230 Nm.

A atenção incide, no entanto, nas duas opções híbridas plug-in de ligar à tomada eléctrica com 180 cv e 225 cv de potência combinada, e um binário de 360 Nm.

Ambas apoiam-se no motor turbo PureTech de 1.6 litros a gasolina – 150 cv e 180 cv, respectivamente –, aliado a um propulsor eléctrico de 81 kW (110 cv).

A bateria de iões de lítio para de 12,4 kWh que equipa as duas propostas oferece uma autonomia até 60 quilómetros com uma única carga.

O carregador de bordo monofásico de 3,7 kW é de série, sendo opcional o de 7,4 kW mas capaz de carregar a bateria em 1h40 através de uma wallbox.

Motorização Potência / Binário Equipamento Preço 1.2 PureTech 130 EAT8 130 cv / 230 Nm Allure 35.800 euros Hybrid Plug-in 180 e-EAT8 180 cv / 360 Nm Allure 44.600 euros 1.2 PureTech 130 EAT8 130 cv / 230 Nm Allure Pack 37.450 euros Hybrid Plug-in 180 e-EAT8 180 cv / 360 Nm Allure Pack 45.850 euros Hybrid Plug-in 225 e-EAT8 225 cv / 360 Nm Allure Pack 47.350 euros 1.2 PureTech 130 EAT8 130 cv / 230 Nm GT 40.250 euros Hybrid Plug-in 180 e-EAT8 180 cv / 360 Nm GT 48.650 euros Hybrid Plug-in 225 e-EAT8 225 cv / 360 Nm GT 50.150 euros

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?