Porsche 911 Carrera T: mais leve para pura condução desportiva

O Porsche 911 Carrera T está de volta à estrada com uma nova proposta mais ligeira e com opções que promovem a pura condução desportiva em vez do conforto, como Touring que é.

Os menos 35 quilos que pesa face a um 911 Carrera convencional, para um peso total de 1.470 quilos, foram conseguidos com vidros mais finos, a que se soma uma bateria mais leve.

Os bancos traseiros também foram eliminados (são agora opcionais), e a transmissão de sete relações é manual para reforçar este emagrecimento, mas é dada a opção (gratuita) de instalar a caixa automática PDK de oito velocidades.

O isolamento acústico também foi reduzido, o que significa que a banda sonora do motor boxer biturbo de 3.0 litros é ainda mais ruidosa (e emocionante) dentro do habitáculo.

Os 385 cv e 450 Nm que debita atiram-no dos zero aos 100 km/hora em 4,5 segundos, com a velocidade máxima a fixar-se nos 291 km/hora.

A ajudar a este desempenho está o sistema PVT de vectorização de binário da Porsche com bloqueio mecânico do diferencial traseiro. Recebe ainda de série o pacote Sport Chrono e a suspensão desportiva PASM, que rebaixou a distância ao solo em 10 mm.

Novidade para este modelo é a possibilidade de optar pelo eixo traseiro direccional, que antes estava apenas reservado para as variantes a partir do 911 Carrera S.

Desta versão derivam também as jantes em liga leve de 20 polegadas à frente, e de 21 atrás, calçadas por pneus 245/35 e 305/30, respectivamente.

Poucas mexidas estéticas

A nível estético, o Porsche 911 Carrera T distingue-se pelos novos logótipos e pelos pormenores em cinzento-escuro, a que se somam as ponteiras de escape em preto brilhante.

Além das quatro cores sólidas e outras tantas metalizadas que pintam o bólide, é possível optar o programa Paint to Sample, com mais de 110 cores disponíveis.

Por dentro, distingue-se o volante GT e os bancos desportivos Plus com quatro ajustes eléctricos, com a decoração interior a ser reforçada por detalhes em preto fosco.

E, para tornar o modelo ainda mais único, são dadas várias opções de personalização, como costuras decorativas e tapetes em cores constrastantes.

O novo Porsche 911 Carrera T tem chegada prevista aos concessionários nacionais em Fevereiro mas pode ser já encomendado com um preço de partida de 154.047 euros.

