Renault 4EVER Trophy: renascimento de um clássico em versão 'buggy'

Um protótipo virado para o "todo o terreno" dá as primeiras linhas do que será a revitalização 100% eléctrica de um dos modelos mais icónicos da Renault.

Chama-se 4EVER Trophy e é uma das estrelas do stand da marca do losango no salão automóvel de Paris, que esta segunda-feira abriu as portas ao público.

Na mente dos técnicos da Renault, na concepção deste protótipo, esteve também a celebração dos 25 anos do rali humanitário 4L Trophy.

Com um visual expressivo, a atirar para o mundo dos crossovers off-road, há várias ligações estéticas ao Renault 4L, como não poderia deixar de ser.

Percebe-se essa descendência na janela trapezoidal traseira e nos farolins, assim como na grelha horizontal e nos faróis estilizados Matrix LED.

A carroçaria desta espécie de buggy é pintada em Gun Metal Silver, com pormenores em magenta nos pára-choques, nas laterais e nas cintas de fixação.

Para o segmento B-SUV

A montagem do Renault 4EVER Trophy, que se destina ao segmento B-SUV, assenta na plataforma CMF-BEV, a mesma do futuro Renault 5 eléctrico.

Com os seus 4,16 metros de comprimentos, está longe das dimensões do seu antecessor, que mede apenas 3,66 metros.

A largura chega aos 1,95 metros e a altura aos 1,90, com a distância entre eixos a fixar-se nos 2,57 metros.

E nem vale a pena falar das rodas de 19 polegadas, nem dos pneus 255/55 R19, concebidos para incursões pelo meio da natureza.

A carroçaria é rodeada por amplos painéis de protecção que, no caso dos arcos das rodas, oferecem uma folga de 20 centímetros.

A parte inferior também foi reforçada para dar maior protecção à bateria instalada a meio do chassis.

Há elementos técnicos inovadores mas que, provavelmente, não chegarão ao modelo de produção.

Um deles é a integração de um compressor pneumático nas jantes para alterar, a partir do habitáculo, a pressão dos pneus de acordo em função do tipo de piso.

Também é duvidoso que a roda sobressalente, assente numa placa em fibra de carbono, assim como a pá na porta da bagageira cheguem à versão final.

Dados técnicos em segredo

A três anos do lançamento do Renault 4L eléctrico final, ainda é cedo para ter informações técnicas sobre as capacidades do motor ou da bateria.

Embora os números sejam hipotéticos, poderia equipar uma bateria de 40 a 50 kWh para uma potência em redor dos 100 kW.

Em 2025, logo se saberá como será o modelo definitivo deste Renault 4EVER que, curiosamente, se situará acima do Renaul5 5 totalmente eléctrico.

