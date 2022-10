Renault Kangoo para passageiros também já é E-Tech Electric

É apenas uma das estreias automóveis que a Renault vai fazer segunda-feira mal abram as portas do salão automóvel de Paris.

O Kangoo já tem a sua variante E-Tech Electric para passageiros, mantendo quase inalterada a estética e as funcionalidades presentes no furgão.

Em termos visuais, destacam-se no monovolume o capô nervurado, a terminar numa frente quase vertical e com os faróis LED a ladeá-la.

A grelha, que é específica deste modelo, esconde atrás do losango a tomada de carregamento da bateria.

A traseira, muito plana, possui uma barra cromada na porta da bagageira, com os farolins a serem também LED.

A entrada e saída dos passageiros do banco traseiro é facilitada pelas duas portas corrediças.

Sobre o tabliê, com uma decoração a imitar madeira, apoia-se ao centro o ecrã táctil multimédia, enquanto o painel de instrumentos é semelhante ao do Zoe.

Como nas anteriores gerações, o banco atrás tem três verdadeiros lugares, a que se somam 49 litros de espaço para guardar pequenos objectos.

O volume de carga da bagageira está fixado em 850 litros, que pode subir até aos 2.500 com os bancos traseiros rebatidos.

E, quanto à tecnologia a bordo, o condutor tem à disposição até 14 sistemas de assistência, incluindo a condução semi-autónoma de nível 2.

Como a versão comercial, a Kangoo E-Tech Electric integra um motor eléctrico de 90 kW (122 cv) e 245 Nm.

O propulsor é alimentado por uma bateria de iões de lítio de 45 kWh para uma autonomia até 285 quilómetros.

O carregador embarcado admite cargas a 11 kW em corrente alternada mas, como no furgão, o monovolume pode ser encomendado com um de 22 kW.

Em corrente contínua, admite carregamentos rápidos até 80 kW, bastando 30 minutos para ganhar uma autonomia suplementar de 170 quilómetros.

Dispõe de três níveis de travagem regenerativa, com os dois mais elevados a permitirem a condução apenas com o pedal do acelerador.

O sistema de ar condicionado bizona está associado a uma bomba de calor para garantir a melhor autonomia do monovolume em qualquer altura do ano.

O Renault Kangoo E-Tech Electric ainda não tem data definida para chegar aos concessionários europeus, nem por que preços.

