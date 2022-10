Opel Rocks-e: jovens 'designers' desafiados a criarem edição única

Como tornar um "eléctrico" urbano apetecível, principalmente quando não precisa de carta de condução para ser guiado?

Abrir o concurso Rocks-e Design Challenge nas redes sociais, dirigido a estudantes de design entre os 18 e 27 anos.

A campanha You Design It, We Build It lançada pela Opel convida os participantes a recriarem o Rocks-e de uma forma divertida e irreverente.

O desafio passa por criar um protótipo único baseado no quadriciclo urbano de dois lugares.

Os concorrentes são encorajados a partilhar as suas ideias visuais nas redes sociais para ganharem o maior número possível de "gostos".

Esse apoio será depois tomado em consideração por um júri de profissionais da indústria e executivos da Opel.

O projecto vencedor será construído como uma edição única pela marca do relâmpago no próximo ano.

Os participantes podem apresentar as suas criações finais no portal www.opeldesignhack.com até meados de Novembro.

"O Rocks-e Design Challenge é uma forma inédita de o público jovem se envolver com a Opel", explica Mark Adams, vice-presidente da divisão de design da marca.

"O concurso de design participativo irá também gerar mais consciência e entusiasmo para o original Rocks-e".

Irmão gémeo do Citroën Ami, o Opel Rocks-e partilha o mesmo motor eléctrico de 6 kW (8 cv) e a bateria de 5,5 kWh.

O carregamento é feito em cerca de quatro horas através de uma vulgar tomada doméstica ou numa estação pública.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?