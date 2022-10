A110 R Fernando Alonso: a explosiva edição especial da Alpine

Fernando Alonso já se despediu da equipa da Alpine para a próxima época do Mundial de Fórmula 1 mas antes teve ainda tempo para dar o seu nome ao novo bólide da marca francesa.

A série especial foi revelada no Grande Prémio do Japão em Suzuka no último fim-de-semana e está limitada a 32 exemplares, correspondendo ao mesmo número de vitórias do piloto no "circo" da Fórmula 1.

O Alpine A110 R Fernando Alonso deverá ser, com toda a certeza, o modelo mais caro que a insígnia já criou nos últimos anos.

Cada uma das unidades a serem construídas na fábrica de Dieppe terá um preço de partida de 148 mil euros em França, praticamente o dobro do preço que custa um A110 S com o mesmo motor e potência.

Mais leve e aerodinâmico

Mais leve e aerodinâmico do que nunca – tem apenas 1.082 quilos, menos 34 do que A110 S –, o desportivo apresenta-se com o bloco turbo de 1.8 litros com 300 cv e 340 Nm.

Tal potência e binário, passados às rodas traseiras por uma transmissão automática de sete relações, atiram-no dos zero aos 100 km/hora em apenas 3,9 segundos, para uma velocidade máxima de 285 km/hora.

As suspensões ajustáveis, mais rígidas do que no A110 S, assim as melhorias aerodinâmicas contribuem para estes números de desempenho.

Face ao modelo original apresentado na última semana, as diferenças estão mesmo nos detalhes estéticos feitos a pedido, já que a mecânica é a mesma.

E essa mudança começa logo na cor, num azul mate que replica a do Alpine A522 da Fórmula 1, com o capô em fibra de carbono mas com o material a não ficar totalmente exposto.

Atrás destacam-se os suportes da asa e toda a moldura dos farolins decorados a preto, sendo esta a principal área a distinguir cada um dos modelos.

As pinças de travão são pintadas a laranja e as decorações no pilar C são em azul, amarelo e laranja, em vez da tradicional bandeira francesa.

Por dentro mantêm-se este esquema de cores, com o detalhes em laranja a realçarem o azul e o vermelho da Alpine; nem sequer falta o capacete personalizado pelo piloto.

Cada um dos 32 exemplares A110 R Fernando Alonso terá no interior uma placa personalizada com cada uma das suas vitórias.

A assinatura e o logótipo do piloto espanhol estão em várias áreas do desportivo, como no capô, na traseira, nos apoios de cabeça e nas rodas de carbono.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?