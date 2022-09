Novo Lamborghini Huracán Sterrato em total derrapagem na terra

Tudo indica que deverá estar por semanas o anúncio oficial do novo Sterrato que a Lamborghini recriou a partir do Huracán.

A marca italiana lançou um novo vídeo nas redes sociais a demonstrar as capacidades do super desportivo a acelerar pelos trilhos de terra

Nesta segunda curta-metragem, o protótipo apresentado numa película malhada a azul em vez de laranja deixa ver mais pormenores sobre a sua estética robusta e a maior altura ao solo.

Para além da mudança de cor, percebem-se as calhas sobre o tejadilho e um novo jogo de jantes em liga leve de 20 polegadas pintadas em preto.

Mantém-se a carroçaria específica para esta variante, já conhecida do primeiro vídeo, com as extensões dos guarda-lamas sem pintura, os faróis LED suplementares e as entradas de ar reestilizadas.

A capota do motor também é nova, assim como o difusor traseiro e as protecções que reforçam os pára-choques.

E, em jeito de comparação com o windsurf, percebe-se como ele desliza de forma magnífica sobre o cascalho em plena aceleração, mas sempre com as derrapagens controladas.

A alimentar o super 'fora de estrada' deverá estar o mesmo bloco V10 atmosférico de 5.2 litros que equipa os Evo, Tecnica e STO, com a caixa automática de sete relações a passar os 640 cv e 600 Nm às quatro rodas.

