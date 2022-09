Regresso festejado: Opel dá nova vida ao GSe(léctrico)

É, provavelmente, um dos relançamentos mais felizes dos últimos tempos tendo em conta o seu impacto junto dos admiradores da insígnia do relâmpago.

A Opel anunciou esta quarta-feira a recuperação da submarca GSe, que fez mossa na estrada com os especiais Commodore e Monza, para os futuros desportivos que já tem na calha.

Todavia, em vez de Grand Sport Einspritzung (Grand Sport Injection em inglês), a sigla passará a significar Grand Sport Electric.

O Opel Manta GSe ElektroMOD, revelado em Maio do ano passado, é o primeiro exemplo 100% electrificado da recuperação da submarca desportiva.

O logótipo irá adornar as laterais e os porta-bagagens dos "eléctricos" mais exclusivos da Opel, com os seus visuais bem musculados e com chassis especialmente configurados para uma condução ainda mais dinâmica.

E, como a insígnia germânica faz questão de realçar, a gama GSe será "à prova de Autobahn", graças aos intensos testes a que serão sujeitos nas auto-estradas alemãs.

Qualquer modelo GSe irá combinar aqueles valores com as opções de mobilidade sem emissões poluentes, e redefinir os actuais níveis de desempenho desportivo.

