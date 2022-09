Avenger: primeiro Jeep 100% eléctrico para atacar a Europa

Chama-se Avenger e será o primeiro dos quatro "eléctricos" com que a Jeep irá atacar o Velho Continente até 2025, com os restantes três a assumirem-se como produtos globais.

Apresentado esta quinta-feira no Jeep 4xe Day: Freedom is Electric, faz parte de um plano estratégico ambicioso para a electrificação total de genuínos modelos 4x4 da marca da Stellantis até ao final da década.

O visual do crossover compacto não deixa quaisquer dúvidas de que se trata de um Jeep, ideia bem presente na grelha fechada mas com as características sete barras que definem os seus mais recentes modelos.

Sem terem sido dados detalhes técnicos, sempre foi adiantado que a autonomia rondará os 400 quilómetros com uma única carga.

A sua construção deverá basear-se na plataforma e-CMP, que já serve de base aos Peugeot e-2008, DS 3 Crossback E-Tense e Opel Mokka-e.

À partida, todos os dados serão revelados no salão automóvel de Paris, que acontece entre 17 e 23 de Outubro, para depois chegar aos concessionários europeus no início do próximo ano.

Jeep Recon inédito

Destinado primeiro ao mercado americano antes de chegar à Europa, o Jeep Recon é um projecto inédito que aposta nas capacidades off-road mas com uma motorização livre de emissões poluentes.

São óbvias, por isso, as semelhanças com o Jeep Wrangler, logo a começar pelo seu aspecto maciço e onde nem sequer falta a opção de retirar as portas e as janelas, como acontece naquele "todo o terreno".

E a ambição da insígnia é forte ao prometer que será capaz de atravessar com distinção o Rubicon Trail, onde os "fora de estrada" são submetidos aos testes mais desafiantes na Sierra Nevada.

O que importa reter, no entanto, é a capacidade de cumprir essa prova e ter ainda energia suficiente na bateria para regressar ao posto de carregamento mais próximo.

Para tal, conta com a ajuda do novo sistema de controlo de tracção Selec-Terrain da Jeep, com bloqueio eléctrico dos eixos, e do sistema Uconnect que irá mostrar ao pormenor os trilhos mais importantes.

Juntam-se ainda as protecções plásticas nos guardas-lamas e na parte inferior da carroçaria, bem como pneus de todo o terreno e ganchos de reboque.

O projecto deverá ter a sua apresentação oficial em 2023, seguindo-se a abertura das pré-reservas, mas a produção só arranca no ano seguinte para o mercado norte-americano antes de chegar à Europa.

Luxo topo de gama

Outro modelo a reter é o Jeep Wagoneer S, um SUV topo de gama que se apresenta com uma estética depurada e uma autonomia superior a 640 quilómetros.

Será também um familiar com aptidão familiar bem potente, já que a marca anuncia 600 cv de potência e uma aceleração em 3,5 segundos dos zero aos 100 km/hora.

Aerodinâmico quanto baste, a lembrar os SUV coupé, distingue-se à frente pela barra e grelha luminosas em LED, com a designação do modelo em evidência sobre o capô.

Com apresentação oficial no próximo ano, a que se seguem a abertura das encomendas, a produção terá início em 2024 na América do Norte, para depois chegar aos principais mercados mundiais, incluindo a Europa.

Fica por saber qual será a quarta proposta eléctrica da Jeep, já que, embora anunciado nesta apresentação, mais nada foi dito sobre as suas características.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?