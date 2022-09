Novo Nissan X-Trail larga 'diesel' e aposta na electrificação

Mais moderno e tecnológico do que nunca, o novo Nissan X-Trail reforça os argumentos que fizeram o sucesso das últimas três gerações deste SUV com apetência para o fora de estrada.

A versão europeia, revelada ao mundo esta terça-feira, apresenta-se com um visual mais musculado e configurações para cinco e sete ocupantes graças à plataforma actualizada CMF-C/D do grupo Alliance.

Novidade mesmo é a "eliminação" das motorizações a gasóleo; haverá apenas uma opção mild hybrid e duas híbridas, alimentadas pelo já conhecido sistema electrificado e-Power que equipa o Qashqai.

"Para a quarta geração do X-Trail, vamos dar-lhes a capacidade de aventura, com uma motorização de tracção integral electrificada avançada, combinada com tecnologia intuitiva e conveniente", destacou François Bailly, vice-presidente sénior e responsável de planeamento para a região AMIEO da Nissan.

Estética forte e dinâmica

Com 4,68 metros de comprimento por 1,84 de largura e 1,71 de altura, o novo Nissan X-Trail apresenta uma distância entre eixos de 2,71 metros para duas ou três filas de bancos, e para cinco ou sete ocupantes.

As melhorias estéticas em relação ao antecessor são notórias, em particular na grelha V-motion e no tejadilho flutuante, seguindo a estética dos modelos mais recentes da marca japonesa.

Os faróis integrados na carroçaria criam canais para a passagem do fluxo de ar para as rodas, enquanto as laterais são marcadas por uma linha de cintura elevada a unir os guarda-lamas para um visual mais robusto.

As embaladeiras em alumínio nas portas, assim como os farolins, o pilar C, o vidro da porta da bagageira e a asa superior criam uma silhueta distinta que optimiza a aerodinâmica do SUV.

Interior digital

Espaço a bordo parece não faltar, mesmo para ocupantes mais encorpados: nos bancos traseiros são dados 69 centímetros para os joelhos, com o ar condicionado e o aquecimento a poderem ser regulados por eles.

E, na própria consola central, dispõe de entradas USB A e C para carregar os telemóveis e outros dispositivos electrónicos.

Já a variante com três filas de bancos consegue acomodar dois passageiros com algum conforto desde que não ultrapassem os 1,60 metros de altura.

A bagageira também cresceu face ao antecessor, sendo agora de 575 ou 585 litros nas versões de cinco lugares, e de 120 litros na de sete ocupantes, que sobe para os 485 litros com a terceira fila rebatida.

Focado no conforto de condutor e passageiros, o habitáculo do novo X-Trail é dominado pelos elementos digitais, onde se destaca o visor head-up de 10,8 polegadas no pára-brisas

Quer o painel de instrumentos, quer o ecrã táctil de infoentretenimento são de 12,3 polegadas, com as principais funções do sistema multimédia a poderem ser activados no volante.

Bem elaborada está a consola central, com o punho do selector de marchas e o controle giratório para seleccionar os modos de condução.

Há ainda um painel de recarregamento de telemóveis sem fios e vários espaços para guardar pequenos objectos.

A nível tecnológico, o SUV está equipado com a última geração do ProPilot, conjugado com o sistema NaviLink, para um apoio ainda mais efectivo ao condutor.

e-Power em destaque

A estrela do novo Nissan X-Trail é mesmo o sistema híbrido e-Power, constituído por um bloco a gasolina de 1.5 litros com turbo de compressão variável, um motor eléctrico, um gerador de energia e um inversor.

Sem estar ligado ao eixo motriz, o propulsor térmico serve apenas como gerador para alimentar a bateria de 1,8 kWh, através de um inversor que irá passar energia ao motor eléctrico.

O funcionamento é em tudo semelhante ao de um carro totalmente electrificado, com uma aceleração linear devido à ausência de uma caixa de velocidades convencional.

A versão apenas com tracção à frente oferece uma potência e um binário combinados de 204 cv e 330 Nm.

Já a variante com tracção integral, equipada com o novo sistema e-4ORCE, soma mais um motor eléctrico ao eixo traseiro de 94 kW (128 cv) e 195 Nm, para um máximo combinado de 213 cv e 330 Nm.

A facilitar a condução está o sistema e-Pedal, que permite efectuar grande parte das manobras, principalmente na cidade, apenas com o pedal do acelerador sem quase ser necessário pisar o do travão.

A gama é complementada pela opção mild hybrid, equipada com o mesmo bloco de combustão das outras duas versões, para uma potência e binário de 163 cv e 300 Nm.

Apenas disponível com tracção dianteira, está alinhado com uma transmissão automática CVT Xtronic e um motor eléctrico de 12 volt que dá mais 6 Nm de binário nas acelerações.

Focado mais na poupança de combustível – consumos entre 5,8 a 6,4 litros/100 km – do que na velocidade, mesmo assim não se pode dizer que qualquer uma das variantes seja lenta ou pouco dinâmica.

As acelerações dos zero aos 100 km/hora demoram entre sete a oito segundos nas versões e-Power, com a velocidade de ponta a situar-se entre os 170 e os 180 km/hora.

Já a variante mild hybrid chega aos 200 km/hora mas demora 9,6 segundos a bater nos 100 km/hora; tal reflecte-se nos consumos, que superam os sete litros por cada centena de quilómetros.

A chegada do Nissan X-Trail aos concessionários europeus acontece no início deste Outono, ficando por saber quando chega ao nosso país e por que valores.

