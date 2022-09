X-Bow GT-XR é o novo ''brinquedo'' da KTM

Está baptizado como X-Bow GT-XR e é o novo brinquedo da KTM, a especialista em motas de competição por quem Miguel Oliveira está a correr no MotoGP.

Semelhante aos GTX e GT2 de competição da construtora austríaca, está perfeitamente homologado para acelerar em estradas públicas.

A suportar o super desportivo está um monocasco em fibra de carbono e uma estrutura tubular em aço de alta resistência.

O bloco turbo TFSI de 2.5 litros e cinco cilindros que equipa o recente Audi RS 3 foi devidamente recriado para debitar 500 cv e 581 Nm.

Potência e binário passam às rodas traseiras, com diferencial autoblocante, através de uma caixa automática DSG de dupla embraiagem com sete relações.

Face aos 1.250 quilos que pesa, não lhe é difícil chegar aos 100 km/hora em 3,4 segundos, para uma velocidade máxima a bater nos 280 km/hora.

E se o desempenho em pista foi central para os engenheiros da KTM, a fabricante afirma que o X-Bow GT-XR é "ideal" para um uso quotidiano.

Para tal contribui o depósito para 96 litros de gasolina e a direcção hidráulica progressiva com assistência eléctrica.

É ainda dada a opção de montar um sistema hidráulico para elevar a suspensão em nove centímetros para ultrapassar lombas ou acessos a garagens.

A KTM explica também as opções que tomou para gerar a força descendente no desportivo, que vão além da asa e do difusor traseiros, e do difusor dianteiro.

O efeito de solo foi maximizado, com os vórtices gerados pelo divisor dianteiro a criarem uma espécie de parede de ar sob o desportivo.

A travagem é assegurada por pinças monobloco de oito pistões e rotores em aço, sendo dada a opção de substituir por travões carbono-cerâmicos.

A suspensão desportiva é da Sachs e as rodas forjadas com travamento central da OZ Racing, de 19 polegadas à frente e 20 atrás, são também opcionais.

O interior é realçado por um volante multifunções removível em fibra de carbono, medidores digitais e pedais ajustáveis. Dispõe ainda, em opção de, uma câmara traseira, sistema áudio Bluetooth, faróis e farolins LED e ar condicionado.

Limitado a 100 exemplares anuais, o KTM X-Bow GT-XR é proposto a partir de 284.900 euros.

