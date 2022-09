Renault Mégane E-Tech 100% Eléctrico já chegou; saiba os preços

É uma das grandes apostas da Renault no mundo da electromobilidade: o novo Mégane E-Tech 100% Eléctrico já chegou aos concessionários nacionais, com a entrada na gama a fazer-se a partir dos 35.200 euros.

Construído sobre a plataforma CMF-EV, em que também é montado o Nissan Ariya, herda e optimiza os genes que contribuíram para os 26 anos de história de sucesso da gama.

Visual dinâmico

Espaçoso e tecnologicamente evoluído, o novo Renault Mégane E-Tech Eléctric ataca um mercado marcado por uma concorrência cada vez mais feroz.

E são muitos os atributos do modelo, a começar pelas suas dimensões compactas: são 4,21 metros de comprimento por 1,78 de largura e 1,50 de altura, com a distância entre eixos a chegar aos 2,70 metros.

Embora não seja um SUV, são notórias as influências daquela gama de modelos, bem vincada na linha elevada da cintura e na dimensão das rodas, que podem ser de 18 a 20 polegadas.

O espírito coupé também não foi deixado de lado, como o comprova o tejadilho descendente e as vias largas em ambos os eixos.

O tom mais dinâmico está bem patente nas embaladeiras das portas e no difusor traseiro, ambos em preto, e na lâmina integrada no pára-choques dianteiro, ao estilo da Fórmula 1.

Reciclagem na ordem do dia

O espaço a bordo, com acabamentos de nível superior, é amplo o suficiente para transportar cinco pessoas com todo o conforto, a que se soma uma bagageira com 440 litros de capacidade.

Boa parte dos materiais usados foi obtida a partir de plásticos reciclados, como os têxteis que revestem os bancos e os painéis das portas, assim como a estrutura do painel de instrumentos e a carenagem do motor.

O novo sistema multimédia openR é composto por dois ecrãs integrados dispostos em forma de L, com o painel de instrumentos a ter 12,3 polegadas e o visor multimédia a poder ser de nove ou 12 polegadas.

Concebido como se fosse um tablet, por toque ou reconhecimento de voz, o openR link permite aceder a tecnologias, serviços e aplicações da Google como o Google Assistant, Google Play ou Google Maps.

A eles se junta até 26 sistemas de assistência à condução (ADAS) previdentes ou interventivos, destacando-se a prevenção de saída de faixa, regulador inteligente de velocidade adaptativa, a travagem activa de emergência em manobras de marcha atrás, e o assistente activo ao condutor.

Dois motores e três equipamentos

O Mégane E-Tech Electric é proposta com três níveis de equipamento - Equilibre, Techo e Iconic – e dois níveis de motorização, sempre apoiados pelos quatro modos de condução Eco, Comfort, Sport e Personal.

A versão equipada com o motor eléctrico de 96 kW (131 cv) e 250 Nm, está alinhada com uma bateria de 40 kWh para uma autonomia até 300 quilómetros.

Adequado para trajectos diários, tem um consumo médio de 15,8 kWh/100 km, com as acelerações dos zero aos 100 km/hora a fazerem-se em dez segundos, e a velocidade máxima a fixar-se nos 150 km/hora.

A variante de 160 kW (218 cv) e 350 Nm proporciona acelerações mais vincadas sobretudo no modo Sport – 7,4 segundos dos zero aos 100 km/hora –, com a velocidade máxima limitada aos 160 km/hora.

A bateria de 60 kWh oferece uma autonomia até 450 quilómetros (300 km em auto-estrada), com o consumo eléctrico a fixar-se nos 16,1 kWh/100 km em média.

Um programa com quatro níveis de travagem regenerativa pode ser seleccionado através das patilhas no volante.

O carregamento da bateria num posto rápido até 130 kW, de zero a 80% consegue-se em 1h15, podendo ganhar-se mais 160 quilómetros de autonomia num termina de 22 kW em apenas uma hora.

A Renault afirma mesmo que é o único construtor generalista a oferecer um carregador integrado de 22 kW em corrente alternada.

Quanto a preços, o Renault Mégane E-Tech Electric está disponível a partir dos 35.200 euros para a versão com a bateria de 40 kWh e o motor de 96 kW (131 cv).

Já a variante mais potente, de 160 kW (218 cv) e com a bateria de 60 kWh, tem um preço de partida de 40.200 euros.

