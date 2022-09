RS Q e-tron E2: novo 4x4 híbrido da Audi pronto para atacar rali Dakar

A Audi está determinada em alcançar um melhor desempenho no rali Dakar do que o conseguido na edição do ano passado.

E nada melhor para consegui-lo do que com o RS Q e-tron E2, um novo 4x4 híbrido que relembra o Audi Sport quattro dos anos 80.

Com explica a insígnia alemã, este desportivo não é uma versão melhorada do RS Q e-tron estreado em 2022 no rali-raide.

A carroçaria, completamente redesenhada a pensar na aerodinâmica, apresenta-se com um novo visual, sendo mais leve, apesar dos 2.100 quilos que o carro pesa, e com um centro de gravidade mais baixo.

O design do Audi RS Q e-tron E2 é assim marcado por um habitáculo mais amplo mas com o corpo mais fino à frente e atrás.

O peso foi também reduzido, em particular com a remoção da parte dos guarda-lamas atrás das rodas, com o melhor fluxo de ar conseguido a reduzir em cerca de 15% o nível de arrasto aerodinâmico.

Segundo Axel Löffler, responsável pela equipa de desenvolvimento do design do carro, tal traduz-se na redução substancial dos "requisitos de energia deste carro com propulsão eléctrica".

Como 100% híbrido que é, possui um conversor de energia composto pelo bloco a gasolina TSI de 2.0 litros e um gerador, assim como uma bateria de alta tensão com 52 kWh e um motor eléctrico em cada eixo.

A potência ronda os 400 cv, para uma velocidade máxima de 170 km/hora, limitada pelos regulamentos da competição, mas o sistema motriz está concebido para oferecer cerca de 680 cv de potência máxima.

A bordo distinguem-se os ecrãs e um painel de controlo central, embora os visores e os comandos tenham sido reestruturados para evitar confusões com o excesso de informação.

Também a eficiência do ar condicionado foi reforçado, com a unidade a ser reprogramada para funcionar de forma intermitente para economizar energia mas refrigerando o habitáculo com quase a mesma eficácia.

O Audi RS Q e-tron E2 irá fazer a sua estreia no Rali de Marrocos, que se corre de 1 a 6 de Outubro, mas o principal objectivo é mesmo o Rali Dakar, que acontece de 31 de Dezembro a 15 de Janeiro.

