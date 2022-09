Novo Honda Civic e:HEV já pode ser reservado; saiba os preços

Só chega ao nosso país no início de 2023 mas as pré-reservas do novo Honda Civic e:HEV, com um sinal de mil euros, já podem ser feitas no portal nacional da marca nipónica.

A entrada na gama, com o nível de equipamento Sport, faz-se a partir dos 42.500 euros, enquanto a variante Lifestyle arranca nos 46.500 euros, sendo ambos os valores "chave na mão".

Recorde-se que a 11ª geração do Civic é a mais recente proposta da Honda a ser electrificada com um sistema motriz totalmente híbrido, em tudo semelhante ao usado pelos Honda Jazz, CR-V e HR-V.

O bloco a gasolina de 2.0 litros do ciclo Atkinson, que funciona quase sempre como gerador, está associado a dois propulsores eléctricos.

A combinação desta tripla aliança assegura uma potência e um binário máximos de 184 cv e 315 Nm, respectivamente. Os consumos médios, de acordo com a marca, deverão rondar os cinco litros por cada 100 quilómetros percorridos.

Também agendado para o próximo ano está o novo Honda Civic Type R, que manterá o bloco turbo de 2.0 litros sem qualquer electrificação mas com uma potência bem acima dos 320 cv debitados pela anterior geração.

Recorde-se que a pré-reserva da primeira leva de dez exemplares destinados ao nosso mercado, aberta no final de Julho, esgotou em menos de 72 horas.

