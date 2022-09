Verstappen contra Tsunoda a 120 km/hora… em marcha atrás!

Max Verstappen e Yuki Tsunoda estão a preparar com afinco a participação no Grande Prémio da Holanda que se corre este domingo no circuito de Zandvoort.

Mas primeiro, nada melhor do que fazer uma corrida ao volante de dois "clássicos" da DAF… a 120 km/hora em marcha atrás!

Recorde-se que, na década de 70, a construtora holandesa equipou alguns dos seus DAF 66 com uma caixa CVT com apenas duas marchas: uma para frente e outra para trás.

Para além desta novidade, a transmissão permitia aos carros atingirem a mesma velocidade máxima em qualquer direcção.

A pole position calhou ao actual campeão do mundo de Fórmula 1, depois de Tsunoda ter levado demasiado longe a sua ambição contra um dos muros que rodeia a pista.

Verstappen ganhou a corrida, ao navegar com habilidade por um percurso recheado de obstáculos: O japonês bem tentou ultrapassar o adversário, só travada por uma derrapagem na difícil curva Hugenholtz.

Esta não foi a primeira vez que Verstappen e Tsunoda se enfrentaram numa corrida em marcha à ré.

Em Maio, em jeito de antecipação do GP Miami, os pilotos da Red Bull e da AlphaTauri enfrentaram-se nos "pântanos" da Florida em Swamp Buggies, com o piloto japonês a levar de vencida o rival.

