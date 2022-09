Venom F5 Roadster: um Hennessey louco para gozar de cabelos ao vento

Depois da estreia mo Monterey Car Week, na Califórnia, o Hennessey Venom F5 Roadster atravessa o Atlântico para brilhar no Salon Privé Week, que arranca esta quarta-feira em Blenheim, no Reino Unido.

Com uma edição limitada a 30 unidades, cada unidade tem um preço de partida em redor dos 3 milhões de euros mas antes das imprescindíveis personalizações para o tornar distinto dos "irmãos".

Uma força "infinita"

Verdadeiro furacão travestido de descapotável, o Hennessey Venom F5 Roadster segue as linhas e a mecânica do coupé.

São 1.842 cv de potência e 1.617 Nm de binário, debitados pelo motor biturbo V8 Fury de 6.6 litros montado na posição central traseira, e com uma capota em vidro temperado a cobri-lo.

A passar toda aquela força às rodas traseiras está uma caixa automática de sete relações para levá-lo aos 483 km/hora de velocidade… mas apenas com a capota rígida em fibra de carbono montada.

Mais pesado em 46 quilos do que o modelo original, para um peso total de 1.406 quilos, nem por isso o desempenho do Venom F5 Roadster será menos poderoso.

A Hennessey não revela números mas deverá cifrar-se em mais algumas décimas de segundo face aos 15,5 segundos que o coupé demora a cumprir dos zero aos 400 km/hora.

O recorde de velocidade para um descapotável apenas será tentado quando começar a produção do super modelo, prevista para o final deste ano.

Terá de apressar-se, no entanto, já que a Bugatti pretende fazer o mesmo com o Mistral que revelou no mesmo salão automóvel californiano.

Exclusivo a 100%

À semelhança do Venom F5 Coupé, o roadster é montado sobre um chassis em fibra de carbono feito à medida, que precisou de modificações muito ligeiras por já prever um versão descapotável.

A capota removível em fibra de carbono é mantida presa à carroçaria através de quatro parafusos, que podem rapidamente ser libertados, e um par de travas concebidas para suportar velocidades extremas.

O arrefecimento do motor é assegurado por uma série de saídas maquinadas nos painéis traseiros em fibra de carbono.

O conjunto é decorado com jantes em alumínio forjado de 14 raios, sendo de 19 polegadas à frente, e de 20 no eixo traseiro.

O interior conta com bancos de competição em fibra de carbono, com o condutor a ter à disposição um volante em forma de U, a "tapar" o enorme painel rectangular da instrumentação.

Ao cliente é dada a possibilidade de fazer quaisquer combinações de cores por dentro e por fora, ou mesmo optar por deixar o chassis e os painéis da carroçaria com a fibra de carbono exposta.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?