'Magic Bus': está à venda a 'pão de forma' inspirada nos The Who

Ficou sem comprador a Volkswagen Combi T1 inspirada na canção Magic Bus dos The Who que a Silverstone Auctions levou a leilão no último fim-de-semana.

Tendo em conta a raridade desta peça, acaba por ser uma surpresa que nenhum coleccionador tenha querido desembolsar os 73.500 euros que custava.

Esta mítica 'pão de forma' construída em 1965 foi a estrela do concerto do grupo britânico em Hanover, na celebração dos 70 anos da marca germânica em 2007.

Embora a canção não tenha nada a ver com a carrinha, a verdade é que se tornou um dos hinos da década de 60 para os adeptos do modelo... e do grupo.

Parcialmente restaurada na Califórnia, a carrinha foi devidamente reconstruída nas instalações da divisão de veículos comerciais da Volkswagen.

Foi depois doada ao Teenage Cancer Trust, do qual o cantor Roger Daltrey é patrono, para ser leiloada para angariar fundos para a luta contra o cancro.

Ao nível da decoração, Richard Evans, director artístico dos The Who, esmerou-se a reflectir as cores oficiais e o espírito rock n’ roll da banda.

Essa ideia fica ainda mais reforçada graças aos pára-choques e aos retrovisores laterais, elementos específicos desta carrinha para o mercado americano.

No interior, destacam-se os bancos traseiros devidamente decorados a azul e com o símbolo do grupo em destaque. O forro do tejadilho combina vermelho, branco e azul, enquanto o piso é decorado com "azulejos" pretos e brancos.

Aprovado por todos os membros do grupo, o furgão conta com os autógrafos do líder e do guitarrista Pete Townshend. As assinaturas estão nas palas de sol, enquanto a de Richard Evans pode ser encontrada num dos bancos azuis da traseira.

Ao nível da motorização, a Volkswagen 'Magic Bus' Combi T1 mantém o bloco atmosférico de 1.6 litros, com 50 cv de potência.

