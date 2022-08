Estratosférico: Ford Escort RS Turbo da Princesa Diana bate 870 mil euros

Já se esperava um valor bem alto para o Ford Escort RS Turbo S1 que pertenceu à princesa Diana mas dificilmente alguém esperaria que chegasse aos 869 mil euros no leilão realizado sábado pela Silverstone Auctions.

Um preço estratosférico, sem qualquer dúvida, quando os especialistas da leiloeira britânica estimavam que não ultrapassasse os 120 mil euros.

Exemplar único pintado em preto, o desportivo distingue-se pela fina linha azul nas laterais que trai o seu perfil desportivo, realçada pela sigla RS.

Conta ainda com uma grelha do radiador de cinco lâminas, em vez das três que os Escort convencionais equipavam.

Configurado especialmente para as deslocações da "princesa do povo" em Londres, o RS Turbo S1 regista apenas 38 mil quilómetros no hodómetro.

A baixa quilometragem tem correspondência no estado imaculado e no histórico detalhado com que se apresenta.

Sob o capô esconde-se um bloco turbo de 1.6 litros, com os 132 cv e 181 Nm a serem passados ao alcatrão através de uma caixa manual de cinco relações.

Um diferencial autoblocante no eixo dianteiro corrigia os defeitos de tracção que os primeiros exemplares apresentavam, com as acelerações a serem de excelente nível para os anos 80.

Bastavam-lhe 8,7 segundos para arrancar dos zero aos 100 km/hora, para uma velocidade de ponta a bater nos 202 km/hora.

Segundo a BBC, este exclusivo Ford Escort RS Turbo S1 foi comprado por um coleccionador anónimo residente no condado de Cheshire, perto de Manchester.

