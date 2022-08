Brabus pôs as mãos no Mercedes EQS: autonomia aumentou 50 km

A Brabus deitou as mãos ao Mercedes EQS mas, ao contrário do que é habitual, optou antes por melhorar a aerodinâmica da berlina eléctrica em vez de dar-lhe um visual radical com muita fibra de carbono pelo meio.

As alterações introduzidas permitiram aumentar a eficiência aerodinâmica, com o correspondente aumento de autonomia, que pode chegar a mais 50 quilómetros do que os 743 preconizados para a versão EQS 450+.

Um novo spoiler dianteiro, em fibra de carbono, reduziu em 100% a elevação do eixo dianteiro segundo os testes realizados no túnel de vento pela preparadora germânica.

Os acabamentos em fibra de carbono nas entradas laterais também melhoraram o fluxo de ar sobre os travões da frente.

A traseira foi alterada com um novo spoiler e um novo difusor, com ambos a reduzirem em 40% a elevação da traseira

O sistema de suspensão SportXtra da Brabus baixou o centro de gravidade da berlina, com a distância ao solo a ser reduzida em 15 mm à frente e 25 mm atrás.

O conjunto é decorado com jantes forjadas Monoblock M, que podem ir das 20 às 22 polegadas.

O resultado final, sublinha a preparadora, é um EQS mais aerodinâmico do que o original, capaz de alargar até mais 50 quilómetros de autonomia a uma velocidade média entre os 100 e os 140 km/hora.

Recorde-se que, do lado do sistema motriz, nada foi alterado, o que significa que, no caso específico do EQS 450+, se mantêm os 245 kW (333 cv) e 568 Nm debitados pelo motor eléctrico.

Entretanto, para quem quer maior requinte a bordo, o programa Brabus Masterpiece compreende detalhes como as soleiras das portas em aço inoxidável, com o logótipo da preparadora iluminado.

Outros acessórios disponíveis são os pedais em alumínio, que opcionalmente podem ser em carbono, bem como os resguardos e os tapetes do piso em veludo ou pele acolchoada.

