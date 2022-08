É aventureiro? Defender Works V8 Trophy II reforça mística do 'off-road'

Há ainda quem torça o nariz ao novo Land Rover Defender, mesmo se as suas capacidades fora de estrada estão ao nível dos seus antecessores.

A pensar nos críticos com carteiras mais abonadas, a construtora britânica rende homenagem ao off-road com uma edição muito especial.

São 25 os exemplares da série limitada Defender Works V8 Trophy II concebidos pela divisão Land Rover Classic, especializada no restauro e comercialização deste legado histórico.

À escolha estão as versões Defender 90 e Defender 110, e, pela primeira vez num Trophy, um número limitado de pickups Defender 110 com cabine dupla.

Cada unidade tem uma camuflagem única que exibe os 23 locais por onde o lendário 4x4 viveu mais de 70 anos de aventuras.

Requinte e resistência

Na base do Defender Works V8 Trophy II está a geração lançada entre 2012 e 2016 mas com várias alterações, como é bom de perceber.

Todas as unidades foram desmontadas e reconstruídas à mão com os elementos necessários para transformá-las em máquina de alto desempenho.

A suspensão foi alvo de uma profunda afinação, assim como a direcção e o sistema de travagem, para oferecer a melhor relação entre o conforto de condução na estrada e a resistência que é exigida nos pisos off-road.

Sob o capô está um poderoso bloco V8 com 405 cv e 515 Nm, alinhado com uma transmissão automática de oito relações especialmente concebida pela ZF para este modelo.

Quanto à estética, cada exemplar é camuflado com uma pintura em Fuji White, a contrastar com o tejadilho em Narvik Black e as jantes em liga leve Sawtooth de 18 polegadas pintadas em Gloss Black.

À frente, uma estrutura protectora em A abriga um guincho à frente de uma grelha feita à medida, enquanto o capô preto tem um acabamento acetinado para reduzir o brilho da luz solar.

Uma poderosa barra de luzes LED a toda a largura do tejadilho permite uma visibilidade máxima à noite nas incursões fora de estrada.

Dentro do habitáculo destacam-se os bancos desportivos Recaro estofados com pele Windsor a preto e branco com pespontos contrastantes, material também usado no tabliê, portas e tecto.

O moderno sistema de infoentretenimento da Land Rover Classic dispõe de navegação integrada e admite a ligação a telemóveis.

A série limitada está já disponível para encomenda no Reino Unido, com a entrada na gama a fazer com o Defender 90 Works V8 Trophy II a partir de pouco mais de 266 mil euros antes das devidas personalizações.

