Mercedes-AMG One: híbrido de 2,27 M€ de euros já está em produção

A Mercedes-AMG iniciou esta semana a produção do seu One em Coventry, no Reino Unido, com as primeiras entregas dos 275 exemplares do hiper desportivo a acontecerem antes do final deste ano.

A cadeia cinemática híbrida baseada na tecnologia da Fórmula 1, composta por um bloco V6 turbo de 1.6 litros e quatro motores eléctricos, é construída pela Mercedes AMG High Performance Powertrains em Brixworth.

Recorde-se que esta construtora é responsável pelo desenvolvimento e produção das unidades de propulsão dos monolugares da Mercedes AMG Petronas F1.

A construção será realizada à mão ao longo de 16 estações de montagem e de testes, com várias etapas do fabrico a serem quase semelhantes à produção de um relógio de luxo.

Montagem rigorosa

O trabalho começa com a construção do monocasco e da carroçaria em fibra de carbono, com todos os painéis a serem encaixados de forma meticulosa para um trabalho perfeito.

Os painéis exteriores são depois desmontados para serem pintados à mão segundo as especificações de cada cliente.

Terminada esta fase, são de novo montados os painéis da carroçaria, seguindo-se a cadeia cinemática constituída pelo V6 turbo, a bateria e os quatro motores eléctricos depois de previamente testados.

Durante o processo, 75% dos elementos já estão montados antes da instalação dos componentes de alta tensão.

São mais de 50 os especialistas a trabalharem em cada Mercedes-AMG One, que depois o submetem a inspecções rigorosas de qualidade após terminado o traballho em cada uma das 16 estações de montagem.

O processo de fabrico é complementado pelos mais modernos métodos de produção da Indústria 4.0 que a Mercedes-AMG também aplica nas suas instalações de Affalterbach para produzir os seus motores AMG.

A fase final da produção é marcada por diversos ensaios em circuito, para depois o hiper desportivo ser transportado para a sede da Mercedes-AMG na Alemanha para ser entregue ao respectivo dono.

"O AMG One é o projecto mais ambicioso que já realizamos desde o seu desenvolvimento à sua produção", destacou Philipp Schiemer, presidente do conselho de administração da divisão desportiva da Mercedes.

"O hiper desportivo marca outro ponto alto no desenvolvimento estratégico Mercedes-AMG em direcção a um futuro electrificado".

Potência para dar e vender

Quase fiel ao protótipo revelado em 2017, o AMG One solta 574 cv de potência às 9.000 rotações por minuto, a partir do V6 turbo de 1.6 litros montado em posição central traseira.

A sua força é elevada com a entrada em acção dos quatro motores eléctricos, com o primeiro de 120 kW (163 cv) a estar montado na cambota.

O segundo, de 90 kW (122 cv) está instalado no turbocompressor enquanto os dois restantes, com 120 kW (163 cv) cada um, estão montados em cada uma das rodas dianteiras.

São 450 kW (612 cv) de potência máxima que os quatro propulsores eléctricos oferecem mas, combinados como o motor a combustão, atira-se para os 782 kW, equivalentes a 1.063 cv.

Toda a força do motor térmico é passada às rodas traseiras através de uma caixa manual automatizada de sete relações com diferencial autoblocante.

As rodas dianteiras, que contam com vectorização de binário, são aceleradas apenas pelos motores eléctricos, com a tecnologia AMG Performance 4MATIC+ a assegurar a tracção às quatro rodas.

Em termos de aceleração, este hiper desportivo híbrido é, sem duvida, o mais rápido alguma vez construído pela Mercedes-AMG, apoiado nos modos de condução Race Safe, Race, EV, Race Plus, Strat 2 e Individual.

Bastam-lhe 2,9 segundos para cumprir os zero a 100 km/hora e sete segundos para bater nos 200 km/hora, com a velocidade máxima a ficar limitada por via electrónica nos 352 km/hora.

O consumo médio situa-se nos 8,7 litros por cada 100 quilómetros, com a bateria de 8,4 kWh a "prometer" uma autonomia eléctrica até 18 quilómetros.

Homologado para acelerar em qualquer estrada, a sua raça competitiva em circuito não foi ignorada, muito à conta dos travões carbono-cerâmicos para deterem um bólide que pesa apenas 1.695 quilos.

À frente, os discos suportados por pinças de seis pistões têm 398 mm de diâmetro, sendo de 380 mm atrás com pinças de quatro pistões.

A aerodinâmica é reforçada com a suspensão coilover, que ajusta a distância ao alcatrão segundo as selecções Comfort, Sport e Sport+, com este último modo a descer a frente em 37 mm e a traseira em 30 mm.

Pneus Pilot Sport Cup 2R M01 desenvolvidos pela Michelin para este projecto "calçam" as jantes de 19 polegadas à frente (285/35 Z), e de 20 atrás (335/30 Z).

Embora o preço de partida para o Mercedes-AMG One esteja nos 2,27 milhões de euros, todos os 275 exemplares já estão esgotados, com as primeiras entregas a acontecerem no final deste ano.

