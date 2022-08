Bentley celebra 103 anos com 103 exemplares únicos

A Bentley não faz por menos: para celebrar os seus 103 anos de vida, a insígnia britânica vai levar 103 exemplares ao Monterey Car Week que arranca esta sexta-feira na Califórnia.

Um Bacalar estará em plano de evidência, ao lado de variantes personalizadas da Mulliner para os Continental GT e GTC, e para o Flying Spur.

Criação única será a Bentayga EWB Mulliner Gallery, que celebra a experiência daquela divisão na construção de carroçarias.

Um dos espécimes mais celebrados será um Blower Car Zero, o protótipo recriado para celebrar o Bentley ‘Blower’ 4½ Liters que desafiou os rivais nas pistas de corridas no final dos anos 20 do século passado.

Em Laguna Seca, e após desfilar pelo circuito, o Bentley Speed 8 que venceu em 2003 as 24 Horas de Le Mans dará uma volta à pista a alta velocidade.

As expectativas, no entanto, caem sobre 20 de Agosto, dia em que será revelado o Mulliner Batur, o gran turismo que irá definir o futuro estilístico da construtora britânica no mundo da electro-mobilidade.

