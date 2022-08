Luxo para toda a família: Mercedes EQS SUV abre reservas e revela preços

Quatro meses passados sobre a sua apresentação, está já disponível para encomenda no nosso país o novo EQS SUV totalmente eléctrico da Mercedes.

Capaz de transportar até sete pessoas, o modelo é proposto em três versões motrizes – EQS 450+, EQS 450 4MATIC e EQS 580 4MATIC –, e já são conhecidos os preços para cada uma delas.

Berlina elevada a SUV

Depois do sucesso da berlina EQS, mesmo se as suas linhas rompam com a estética dos modelos convencionais da Mercedes, a marca não perdeu tempo a lançar uma variante de maior porte.

Apresentado como EQS SUV, tem no conforto e no amplo espaço a bordo dois dos seus principais trunfos, a que se soma a conectividade e as tecnologias de apoio à condução.

Embora no que respeita às dimensões seja muito semelhante à berlina, o SUV destaca-se pela altura da carroçaria de 1,72 metros.

O comprimento chega aos 5,13 metros e a largura aos 1,96 metros, mantendo os 3,21 metros de distância entre eixos.

Quando seleccionado o modo Off-Road, a distância ao solo aumenta para 20 centímetros mas baixa automaticamente os 2,5 centímetros a mais se se ultrapassar os 80 km/hora.

Auxiliar importante são as rodas traseiras direccionais num ângulo até 4,5 graus, para melhor estabilidade a velocidades elevadas ou para facilitar as manobras no tráfego urbano.

Espaço para sete pessoas

Espaço a bordo é o que não falta a este Mercedes EQS SUV, podendo transportar até sete pessoas com boa comodidade.

Dentro do habitáculo arejado, chama de imediato a atenção o tejadilho panorâmico de série, a que se juntam as fragrâncias ambientais e um sistema de som que gera uma experiência acústica a 360 graus.

Os bancos da segunda fila estão equipados de série com regulação eléctrica, sendo proposta como opção uma terceira fila com dois bancos individuais, que se alojam no piso da bagageira.

Com eles rebatidos, o porta-bagagens ganha 645 litros de carga, quando antes era de 565, para uma capacidade máxima de 2.100 litros com as duas filas de bancos baixadas.

Em relação aos equipamentos, a Mercedes oferece como opção a enorme tela Hypescreen, que ocupa todo o tabliê.

Controlo de velocidade de cruzeiro activo, aviso de pontos cegos, alerta de manutenção de faixa, e assistentes de travagem automática e de estacionamento são algumas das valências tecnológicas do SUV.

Três níveis de potência

A gama que agora chega ao mercado nacional tem as mesmas motorizações da berlina mas com diferenças na entrega de potência.

O EQS 450+ tem 265 kW (360 cv) e 568 Nm, com o único motor eléctrico a debitar mais 27 cv às rodas traseiras.

A diferença está mesmo na autonomia da bateria de 107,8 kWh, que chega apenas aos 660 quilómetros contra os 743 quilómetros do EQS convencional.

O EQS 450 4MATIC ganha dois motores eléctricos para a tracção integral, mantendo a mesma potência mas subindo o binário aos 800 Nm, baixando para 613 quilómetros a autonomia.

O EQS 580 4MATIC oferece 400 kW (544 cv) de potência (mais 21 cv do que na berlina) e 858 Nm, com a autonomia a ser igual à do EQS 450 4MATIC.

A bateria é recarregável a uma potência máxima de 200 kW, o que significa que é possível "ganhar" mais 250 quilómetros de autonomia em apenas 15 minutos.

Com o carregador de 11 kW em corrente alternada, que é de série, são necessárias dez horas de espera, que passam para metade se se optar pelo de 22 kW.

Personalizações distintas

Para além destas três motorizações, existem também duas linhas de design – Electric Art de série, e AMG opcional – que diferem em vários detalhes no exterior e no interior.

A ambas juntam-se os pacotes Advanced Plus, Premium, Premium Plus e Business Class, que são complementares.

Estão ainda disponíveis vários equipamentos opcionais para maior personalização, como a realidade aumentada MBUX no visor head-up do pára-brisas.

Versão Preço Mercedes EQS SUV 450+ a partir de 129.200 euros Mercedes EQS SUV 450 4MATIC a partir de 134.350 euros Mercedes EQS SUV 580 4MATIC a partir de 165.450 euros

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?