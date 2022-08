Mais potente do que nunca: DS 7 revela preços e abre encomendas

Estão abertas as encomendas para o DS 7, depois de sover ter sido alvo de um rejuvenescimento que o torna ainda mais apelativo.

Revelado em Junho, apresenta novos acabamentos exteriores e interiores, e perde a definição Crossback.

A principal novidade está na introdução do E-Tense 4x4 360, uma versão híbrida plug-in de tracção integral com 360 cv e 520 Nm.

Impacto desportivo

A renovação estilística do DS 7 está bem patente área dianteira, distinguida pelas linhas mais afiladas.

A combinação dos novos faróis DS Pixel LED Vision 3.0 e das luzes diurnas DS Light Veil oferece uma assinatura luminosa mais expressiva.

Já as DS Wings e a grelha do radiador são maiores enquanto o painel inferior foi redesenhado.

Atrás distinguem-se os farolins LED com um desenho mais fino e com efeito de vórtice, ganhando ainda um acabamento metálico escuro.

A porta da bagageira e o símbolo da marca foram redesenhados, com a sigla DS Automobiles a assinar a traseira, agora mais larga, substituindo a designação Crossback.

A realçar a estética do conjunto estão as novas jantes em liga leve Edinburgh e Silverstone de 19 polegadas, que melhoram a eficiência aerodinâmica.

Já as novas jantes Brooklyn de 21 polegadas, com um visual técnico esculpido, são exclusiva do poderoso DS 7 E-Tense 4x4 360.

Luxo a bordo

O ambiente interior foi pensado para oferece o maior conforto e comodidade nas grandes viagens mas também nos pequenos percursos urbanos.

Em realce estão os bancos em pele nappa sem costuras, com um desenho inspirado nas braceletes de um relógio de luxo.

O sistema de infoentretenimento ganha uma interface renovada com o DS Iris System num ecrã táctil de alta resolução com 12 polegadas

Capaz de reconhecer a voz natural, o sistema possui um menu composto por widgets, para facilitar o acesso às diferentes funções.

Permite ver em alta resolução a frente e a retaguarda, graças às novas câmaras digitais, assim como o acesso à função Mirror Screen via wi-fi.

Aposta nos híbridos plug-in

O DS 7 agora rejuvenescido aposta em três motorizações híbridas plug-in com 225, 300 e 360 cv, e no bloco diesel 1.5 BlueHDi de 130 cv.

Todas as propostas estão combinadas com uma caixa automática de oito relações.

A versão E-Tense Hybrid de 225 cv e 360 Nm alinha um motor PureTech a gasolina de 180 cv a um motor eléctrico 81 kW (110 cv).

Já os E-Tense 4x4 300 e E-Tense 4x4 360 introduzem a tracção às quatro rodas com um motor PureTech de 200 cv e dois motores eléctricos de 110 e 112 cv.

No caso específico do DS 7 E-Tense 4x4 360 goza de uma afinação especial da DS Performance e de uma optimização na gestão da energia.

A aceleração dos zero aos 100 km/hora faz-se em 5,6 segundos para uma velocidade de ponta de 235 km/hora.

Uma nova bateria de 14,2 kWh permite percorrer até 65 quilómetros em ciclo misto WLTP e até 81 quilómetros em ciclo urbano.

Versão Preço 1.5 BlueHDi 130 Bastille 50.530 euros 1.5 BlueHDi 130 Performance Line 52.030 euros 1.5 BlueHDi 130 Rivoli 55.030 euros 1.5 BlueHDi 130 Ópera 60.030 euros E-Tense 4x2 225 Bastille 56.130 euros E-Tense 4x2 225 Performance Line 57.630 euros E-Tense 4x2 225 Rivoli 60.630 euros E-Tense 4x2 225 Ópera 65.630 euros E-Tense 4x4 300 Performance Line 62.430 euros

E-Tense 4x4 300 Performance Line + 64.130 euros E-Tense 4x4 300 Rivoli 65.430 euros E-Tense 4x4 300 Ópera 70.430 euros E-Tense 4x4 360 Rivoli 69.730 euros E-Tense 4x4 360 Ópera 74.730 euros E-Tense 4x4 360 Lá Première 76.230 euros

