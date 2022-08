Fã de Lady Di? Ford Escort RS Turbo da princesa do povo vai a leilão

É mais uma peça rara que vai entusiasmar os coleccionadores de "clássicos" desportivo.

O Ford Escort RS Turbo S1 preto que pertenceu à Princesa Diana vai ser leiloado a 27 de Agosto, em jeito de homenagem aos 25 anos da sua morte.

Era Diana Spencer quem conduzia este Ford Escort vitaminado registado a 23 de Agosto de 1985, mas sempre com um guarda-costas ao seu lado.

Configurado especialmente para as suas deslocações, o desportivo agora levado a leilão pela Silverstone Auctions tem apenas 38 mil quilómetros no hodómetro.

Foi com ele que se deslocava às lojas luxuosas de Chelsea, em Londres, e a restaurantes em Kensington para almoçar.

O seu desejo, no entanto, era mesmo um Escort descapotável vermelho, que os serviços de segurança britânicos recusaram por não dar qualquer protecção.

Nobre mas discreto

O Escort RS Turbo S1 da princesa do povo ostenta uma pintura preta, mais discreta do que o branco normalmente aplicado a este desportivo.

Inclui ainda um segundo retrovisor lateral e um rádio no porta-luvas caso o que estava instalado na consola central desse algum problema.

Apenas uma linha azul dá um toque de fantasia ao conjunto, além de ter uma grelha de cinco lâminas, como os Escort mais comuns, em vez das três da versão original.

"É certamente o único RS Turbo S1 em preto que existe", sublinha a Silverstone Auctions.

Ser o mais discreto possível foram as razões apontadas para as soluções personalizadas neste desportivo.

A alimentar esta pequena "bomba" à época está um bloco turbo de 1.6 litros com 132 cv e 181 Nm, alinhado com uma caixa manual de cinco relações.

Um diferencial autoblocante no eixo dianteiro corrigia os defeitos de tracção que os primeiros exemplares apresentavam.

As acelerações podem agora parecer modestas mas, na altura, eram de excelente nível.

Bastavam-lhe 8,7 segundos para arrancar dos zero aos 100 km/hora, para uma velocidade de ponta a bater nos 202 km/hora.

Estimativas em alta

A 1 de Maio de 1988, o Escort RS Turbo S1 foi retomado pela Ford com menos de 11 mil quilómetros percorridos.

Foi de imediato vendido a um responsável da subsidiária britânica da marca, para depois ser sorteado em Setembro de 1993 pelos ouvintes da rádio Kiss FM.

Em 2008, o desportivo chamou a atenção do guardião de uma das melhores colecções de Ford RS do Reino Unido.

A baixa quilometragem, com apenas 38 mil quilómetros, tem correspondência no estado imaculado e no histórico detalhado com que se apresenta.

É difícil saber o valor que poderá atingir no leilão a 27 de Agosto mas um Escort perfeitamente banal, que também foi de Lady Di, vendeu-se por quase 55 mil euros.

Um especialista da Silverstone Auctions acredita que o Escort RS Turbo S1 poderá bater nos 120 mil euros.

Tal não se deve apenas ao seu pedigree real mas também pelo facto de a primeira edição do desportivo ser muito disputada pelos coleccionadores.

