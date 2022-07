Fiat adere à moda dos SUV coupé com o novo Fastback

A Fiat aderiu à moda dos SUV coupé e tem já na calha uma proposta para atacar esta tendência de mercado cada vez mais firme.

A insígnia italiana já revelou nas redes sociais os contornos do modelo projectado pelo centro de design da Fiat na América do Sul, mas tudo indica que se destina apenas àquele território numa primeira fase.

O Fiat Fastback, revelado há quatro anos ainda como protótipo no salão automóvel de São Paulo, combina as linhas de um SUV com as de uma berlina e de um coupé.

"Uma mistura de imponência, força e desportividade na medida certa", explica a marca nas redes sociais, bem visível na silhueta mais alongada, no capô mais comprido e na traseira ligeiramente elevada.

Percebem-se ainda como os faróis e os farolins LED "invadiram" as laterais, com um desenho fluido mas marcante, acompanhados de superfícies envidraçadas bastante estreitas.

Tudo aponta para que o novo modelo seja construído sobre a plataforma MLA em que é montado o Fiat Pulse, um crossover dedicado, por agora, ao mercado sul-americano.

Nada se sabe sobre as motorizações deste SUV coupé mas não seria surpresa se partilhassem os mesmos blocos, incluindo os motores turbo de 1.0 litros com 130 cv, e de 1.7 litros com 175 cv.

Embora sem apresentar datas, o Fiat Fastback deverá ser revelado em breve, com a chegada ao mercado sul-americano a acontecer no próximo ano.

