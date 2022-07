Concept Aceman: tiro de partida para 'crossover' eléctrico da Mini

Ainda é só um protótipo mas dá pistas mais do que suficientes para perceber como irá ser o novo "eléctrico" da marca, situado entre o Mini Cooper e o Mini Countryman.

Baptizado como Concept Aceman, apresenta um visual ousado e está recheado de tecnologias de última geração, embora sem nunca deixar de ser o Mini que é.

"A linguagem estética do Concept Aceman anuncia o início de uma nova era de design para o Mini", explica Adrian van Hooydonk, responsável por aquele departamento no grupo BMW.

"Estamos a reconstruir os ícones da Mini, com todos os seus pontos fortes analógicos mas para um futuro digital."

Moderno e jovial

Seguindo as tendências do mercado, o Concept Aceman está a meio caminho entre um crossover e um carro de turismo, apresentando-se com 4,05 metros de comprimento por 1,99 de largura e 1,59 de altura.

São menos quatro centímetros de comprido em relação ao Mini Cooper de quatro portas e mais alto em outros quatro centímetros face ao míni Countryman.

Em termos visuais, o exterior combina as linhas clássicas dos modelos da marca com pormenores que o mantêm musculado, logo a começar pelas jantes aerodinâmicas em liga leve de 20 polegadas.

A jovialidade está presente na cor escolhida para a carroçaria: um Icy Sunglow Green que varia de acordo com a intensidade luminosa, a contrastar com o tejadilho panorâmico pintado no clássico British Racing Green.

À frente, a grelha octogonal é delimitada por uma faixa luminosa, enquanto os faróis Matrix LED deixam de ser redondos e passam a ser pentagonais

Os farolins, também com tecnologia Matrix LED, mantêm o símbolo Union Jack da bandeira do Reino Unido, como é característico nos Mini.

Já toda a parte inferior da carroçaria é destacada com pormenores em azul e rosa laranja, dando ao conjunto uma forte personalidade.

Há também vários pontos de luz exterior, alguns com tecnologia matricial, que tornam mais intenso o cenário de iluminação à medida que o condutor se aproxima do crossover.

Esse "caminho" é acompanhado por vários sons debitados por altifalantes instalados à frente e atrás, ficando por saber se o modelo de produção os irá incluir.

Luz, muita luz a bordo

O ritual luminoso de boas vindas prossegue no interior mal se abrem as portas do Concept Aceman, com novos jogos de luz e mensagens exibidas no ecrã táctil de infoentretenimento.

À semelhança do que Sir Alec Guinness decidiu para o Mini original, em 1959, o habitáculo tem uma aparência esquemática, com os elementos reduzidos às suas funções essenciais mas com um visual moderno

O verde mantém-se a cor dominante, com os revestimentos a serem uma combinação de fibras têxteis sustentáveis em lugar da pele, dando ao interior um forte apelo visual.

"Concentrámo-nos numa aparência simplista, combinada com materiais premium e cores acolhedoras", sublinha Oliver Heilmer, responsável da Mini Design.

A digitalização permitiu reduzir os elementos operacionais e, ao mesmo tempo, maximizar a experiência do condutor e dos ocupantes de uma maneira que é característica num Mini.

No tabliê plano, semelhante a uma barra de som, distingue-se ao centro o ecrã circular OLED de infoentretenimento, que também assume a função de painel de instrumentos.

Com fortes contrastes luminosos, baseia-se no mais recente sistema operativo da Mini, "construído" sobre o Android Open Source Project.

Analógico mantém-se... nos botões!

Os controlos tácteis de última geração e as funcionalidades analógicas dos botões físicos combinam-se de uma forma exclusiva como já é apanágio dos modelos da marca anglo-germânica.

Os interruptores, que foram redesenhados, servem para accionar a ignição e o travão de estacionamento, seleccionar os modos de condução e ajustam o volume do sistema áudio.

Cada um deles foi projectado individualmente como um botão giratório ou uma chave selectora para uma operação mais intuitiva e ergonómica.

Os modos Experiência Inovadora geram novas possibilidades para individualizar e personalizar a qualidade de de condução.

Com eles é possível combinar visores específicos com um mundo quase infinito de cores, representados no ecrã central com projecção interna e com uma banda sonora condizente com cada selecção.

Esse sistema de projecção de imagens, estáticas ou dinâmicas, tem funções tanto decorativas como informativas.

Em segredo mantém-se, por agora, as características do sistema motriz, assim como a capacidade da bateria e respectiva autonomia, e principalmente, quando chegará ao mercado o modelo de produção.

Mais detalhes sobre o Mini Concept Aceman deverão ser dados a 23 de Agosto, quando fizer a sua estreia no arranque do festival Games.com, que irá acontecer em Colónia, na Alemanha.

