Lexus UX 250h renova-se e ganha versão F Sport; saiba quanto custa

O híbrido Lexus UX 250h é o primeiro modelo da gama a ser alvo de uma renovação, antes de o eléctrico UX 300e seguir o mesmo caminho.

As principais actualizações incidem sobre a maior rigidez do chassis, reforçado com mais 20 pontos de soldadura nas aberturas laterais e nas portas traseiras, bem como no portão da bagageira.

Somam-se ainda um reforço nos equipamentos de segurança activa e apoio à condução que compõem o Safety System+ da Lexus, e na integração de novos sistemas multimédia.

O sistema motriz híbrido permanece inalterado, com o bloco de 2.0 litros, alinhado com o propulsor eléctrico, a desenvolver uma potência de 184 cv.

As reservas para o crossover abrem no final de Julho, com o preço de entrada nesta linha a fazer-se a partir dos 48.500 euros.

Mais tecnologia a bordo

O UX 250h beneficia da nova geração de sistemas multimédia da Lexus, com mais funcionalidades e uma operação mais intuitiva para uma resposta mais rápida.

O ecrã central de infoentretenimento, proposto com oito ou 12,3 polegadas de acordo com o nível de equipamento, é agora mais ergonómico e os gráficos digitais são mais nítidos.

A integração de telemóveis sem fios Apple CarPlay ou Android Auto, com fios, é de série em todas as versões, com as actualizações do sistema multimédia a poderem ser feitas por via remota.

No espaço da consola central, onde antes estava o trackpad multimédia, estão agora os controlos que regulam a temperatura dos bancos dianteiros.

Ainda mais desportivo

Novidade absoluta é mesmo o lançamento da variante F Sport do Lexus UX 250h, que substitui a anterior Special Edition.

Esta proposta distingue-se pela grelha fusiforme com padrão em malha, a que se soma o acabamento em preto e o contorno cromado na parte inferior, que acentua à frente a largura do crossover.

O mesmo padrão está presente nas áreas dos faróis de nevoeiro e das luzes diurnas no pára-choques dianteiro, com contornos cromados contrastantes em forma de L.

O pára-choques traseiro também traz um desenho específico para o F Ssport, com o spoiler no tejadilho em preto e com pormenores na moldura de contorno das luzes.

As jantes de 18 polegadas em liga leve, com dez raios e acabamento metalizado escuro, são específicas desta variante.

As diferenças prosseguem dentro do habitáculo, com os bancos em pele Tahara, e com aquecimento nos dianteiros.

Dispõe ainda de ar condicionado automático bizona, com tecnologia de purificação do ar Nanoe-X, câmara traseira, faróis LED com "máximos" automáticos, barras de tejadilho cromadas e arcos das rodas em preto.

O dinamismo e a resposta mais firme deste crossover com espírito mais desportivo foram reforçados com uma nova suspensão adaptativa variável, e novos tirantes desportivos à frente e atrás.

A sensibilidade da condução foi melhorada com uma nova junta rígida entre a parte superior do suporte da caixa de direcção e a suspensão, com a força de amortecimento ajustada para um desempenho ideal.

O Leux UX 250h pode ser encomendado no final deste mês de Julho, com a entrada na gama a fazer-se a partir dos 48.500 euros, com a variante F Sport a arrancar nos 49.900 euros.

