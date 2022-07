Ferrari 458 Italia é novo carro patrulha da polícia checa

Nada como equipar uma frota policial com um super carro com acelerações deslumbrantes, capaz de apanhar o "acelera" mais veloz numa estrada europeia.

A polícia checa é o exemplo mais recente: um Ferrari 458 Italia de 2011, que foi apreendido a criminosos, transformou-se num carro de patrulha capaz de apanhar os infractores a 320 km/hora.

E, para o conseguir, conta com os 570 cv e 540 Nm debitados pelo V8 de 4.5 litros, que o atiram para os 100 km/hora em apenas 3,4 segundos.

Pintado originalmente com o vermelho característico dos modelos da cavallino rampante, foi alterado pelo cinzento, com faixas reflectoras em azul e amarelo, e ganhou uma barra com as luzes de emergência sobre o tejadilho.

Avaliado em mais de 225 mil euros, as alterações concretizadas no super desportivo custaram pouco mais de 12 mil euros.

Será utilizado pela divisão especial de vigilância rodoviária da polícia checa, e conduzido apenas por agentes treinados formados na condução deste tipo de super carros.

Jirí Zly, responsável pela divisão de trânsito, explica que este foi o modelo mais valioso entre as quase 900 viaturas que foram apreendidas no país o ano passado.

Se a larga maioria é depois colocada no mercado, com o fruto da venda a ser usado para indemnizações às vítimas, vários são usados para acções oficiais mas nenhum tão rápido e luxuoso como este Ferrari 458 Italia.

A polícia checa não é a única a integrar super carros na sua frota automóvel. No nosso país, a GNR dispõe de um Nissan GT-R Black Edition de 2013 e um Mercedes-AMG CLS, apreendidos nas mesmas condições.

Já as autoridades policiais italianas têm uma parceria com a Lamborghini para usarem os seus super desportivos no transporte de órgãos para transplante, entre outros serviços de emergência.

E, no Dubai, a polícia local dispõe de uma frota completa de super carros, onde pontificam um Bugatti Veyron, entre Lamborghini, Ferrari, McLaren, Aston Martin, Porsche… uma lista quase infinita!

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?