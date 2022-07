XS Carnight fez do Opel Astra uma obra de arte do 'tuning'

Se o visual do novo Opel Astra lhe parece demasiado simpático, aprecie o que a XS Carnight fez do compacto alemão numa colaboração muito especial com a insígnia de Rüsselsheim.

Ainda sem se saber se o portefólio da gama alguma vez irá contar com uma variante mais vitaminada, na linhas dos especialíssimos GSi ou OPC, a preparadora germânica optou por dar ao modelo um visual radical.

Nada melhor, por isso, do que pegar no Astra híbrido plug-in, com o nível de equipamento Ultimate, e pintar na carroçaria as cores da Opel Motorsport, e colar os respectivos adesivos da divisão desportiva da marca.

O sistema motriz mantém o bloco turbo a gasolina de 1.6 litros com 150 cv, combinado com um propulsor eléctrico de 110 cv.

A potência e binário combinados de 180 cv e 360 Nm permitem ao compacto acelerar em 7,6 segundos dos zero aos 100 km/hora, para uma velocidade de ponta de 225 km/hora.

Se na parte do motor tudo se mantém igual, o mesmo não se poderá dizer da suspensão, em que a XS Carnight fez questão de rebaixar a carroçaria graças à suspensão pneumática Grinds.

Associada aos amortecedores originais que equipam o Astra, conta ainda com sensores de altura da Carstyle Me.

As jantes forjadas de 20 polegadas da americana RVNT Forged dão ainda mais impacto a esta proposta única que se destaca pelo centro de gravidade bem colado ao alcatrão.

O único desapontamento é que este Opel Astra XS é uma edição única e apenas se destina a exposições de tuning automóvel.

A estreia acontece já no próximo fim-de-semana no estádio olímpico de Berlim, a celebrar os 20 anos da XS Carnight, seguindo-se nova apresentação, a 17 de Setembro, no lago austríaco de Wörthersee.

