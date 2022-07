Hyundai Ioniq 6 chega em 2023 com 610 km de autonomia

Linhas muito aerodinâmicas, graças a um design fora do comum, distinguiram a estreia do Ioniq 6 esta quinta-feira.

A Hyundai apresenta a nova proposta como um streamliner eléctrico, com uma inspiração directa aos protótipos quase art déco dos anos 30 do século passado.

E essa opção tem uma razão de ser: proporcionar uma autonomia eléctrica superior a 600 quilómetros, ao nível dos rivais de marcas premium.

Consumo abaixo dos 14 kWh

Há apenas duas semanas, a Hyundai tinha levantado a ponta do véu do Ioniq 6, com um visual em tudo semelhante ao protótipo Prophecy.

O único número que a insígnia sul-coreana destacava era um impressionante coeficiente aerodinâmico de Cx 0,21.

Construído sobre a mesma plataforma E-GMP em que é montado o Ioniq 5, a berlina é proposta com baterias de 53 e 77,4 kWh.

Ambas estão associadas a um motor eléctrico montado no eixo traseiro mas a de maior capacidade pode ser ligada a dois propulsores para a tracção integral.

Para esta última variante, é anunciada uma potência de 239 kW (325 cv) e um binário de 605 Nm, com o Ioniq 6 acelerar até aos 100 km/hora em apenas 5,1 segundos.

O consumo fica abaixo dos 14 kWh/100km enquanto a autonomia é superior a 610 quilómetros.

O carregamento de dez a 80% faz-se em apenas 18 minutos a 350 kW, mercê da sua arquitectura de 800 volt.

E, tal como no Ioniq 5, integra a função vehicle-to-load (V2L), que permite carregar quaisquer dispositivos eléctricos.

Espaço maximizado

Com 4,86 metros de comprimento por 1,88 de largura e 1,50 de altura, são os 2,95 metros de distância entre eixos que maximizam do espaço a bordo.

À frente, o conforto está mais do que assegurado com os bancos opcionais premium relaxation com ajustes de ângulo simplificados.

Já os bancos de série, concebidos para modelos eléctricos, são cerca de 30% mais finos do que os convencionais para proporcionarem mais espaço a bordo.

Alguns elementos são idênticos aos do Ioniq 5, como o bloco digital sobre o tabliê.

Nele estão agrupados o painel de instrumentação e o ecrã táctil de infoentretenimento, divididos em dois visores de 12 polegadas cada um.

Ao nível dos sistemas avançados de assistência à condução, dispõe do SmartSense da Hyundai com condução semi-autónoma de nível 2.

Novidade é mesmo o facto de ser o primeiro modelo da marca a oferecer actualizações remotas para várias funcionalidades do veículo.

A tecnologia over-the-air permite aos condutores actualizarem os softwares de controlo de dispositivos eléctricos, condução autónoma ou bateria, entre outros.

O Ioniq 6 segue para a linha de montagem no início deste Outono mas não foi avançada a data de chegada aos concessionários europeus.

