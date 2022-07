Estreia a 20 de Julho: novo Honda Civic Type R festeja 25 anos

É já a 20 de Julho que será apresentado o novo Honda Civic Type R, em perfeita ligação com os 50 anos que o modelo celebra esta terça-feira.

A insígnia japonesa não avançou com quaisquer pormenores técnicos do novo desportivo mas espera-se uma evolução assinalável no bloco turbo VTEC de 2.0 litros e quatro cilindros que equipa a versão actual.

Afinal, são os 320 cv de potência e os 420 Nm binário máximos, passados às rodas dianteiras através de uma transmissão manual de seis velocidades com diferencial autoblocante que tornam fenomenal este Type R.

Em termos estéticos, a frente do Civic convencional deverá evoluir para uma grelha alargada com as entradas de ar revistas.

Além do divisor em fibra de carbono, as "decorações" irão incluir um capô e saias laterais exclusivas, e pinças de travão Brembo em vermelho brilhante, escondidos atrás de jantes em liga leve pintadas em preto.

Na traseira, o visual deverá ser bem mais atenuado do que na versão actual, mas não irão faltar uma asa fixa destacada, assim como um difusor e um pára-choques exclusivo com as três ponteiras de escape ao centro.

O interior deverá compreender bancos de competição e vários elementos em fibra de carbono espalhados pelo habitáculo, com o tabliê a ganhar detalhes a vermelho.

