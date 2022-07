Porsche Super Cup celebra 30 anos com 911 GT3 único

Nada como celebrar os 30 anos Porsche Super Cup com uma edição única do 911 GT3… mas para acelerar em qualquer estrada!

A preparação do bólide coube à divisão Exclusive Manufaktur da insígnia de Estugarda, segundo o programa Sonderwunsch de personalização e desenvolvimento.

"Cada projecto é algo muito especial, não apenas para os clientes, mas também para nós", explica Alexander Fabig, vice-presidente do departamento de Individualização e Clássicos da Porsche.

Um 911 GT3 de estrada serviu de base aos técnicos da Sonderwunsch que, em menos de seis meses, desmontaram e reconstruíram o super desportivo com novas valências mecânicas e um design especial.

Do lado do motor nada foi mexido: mantêm-se os 510 cv e 470 Nm originais do bloco de 4.0 litros e seis cilindros em linha, capaz de levá-lo em 3,9 segundos dos zero aos 100 km/hora.

A estética geral foi inspirada na versão VIP do Porsche 911 GT3 Cup, em que figuras públicas são convidadas a assumir o volante em eventos especiais da competição.

Nesse sentido, em vez de revesti-la com uma película, a carroçaria foi pintada de ponta a ponta em oito tons, com o logótipo a assinalar o aniversário e uma malha de píxeis multicolorida sobre os arcos das rodas traseiras.

Aplicar a malha pixelizada de forma uniforme foi a tarefa mais difícil de concretizar, de acordo com a Porsche, devido às curvas e ângulos complexos da carroçaria.

Os nomes dos vencedores das 29 épocas da Porsche Super Cup também foram imortalizados em dourado no pára-choque traseiro.

A celebrar o 30.º aniversário da Porsche Super Cup estão enormes números 30 nas portas e capô, assim como nos encostos de cabeça dos bancos.

Os estofos dos bancos e os revestimentos dos painéis das portas combinam o preto e o têm no acabamento uma combinação de cores em preto e aurum.

Esta edição especial inspirada no Porsche 911 GT3 Cup será exibida nas próximas corridas e, no final do Verão, estará em exposição no Museu da Porsche, em Estugarda, e no CityLife Showroom, em Milão.

